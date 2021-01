ŠTA ĆE SVE POSKUPETI OD JANUARA: Režije, cigarete, veće takse! Ovo je detaljan spisak poskupljenja

Prvog dana 2021. godine počela su da važe nova poskupljena. Izmenama pojedinih zakona propisane su veće akcize i takse, pripremljene su nove prosečne vrednosti kvadrata nekretnina, a pojedine režije poskupele posle četiri godine stagnacije cena.

Benzin

Vozači bi već od sledećeg meseca mogli da očekuju nove cenovnike na benzinskim pumpama, pošto je vrednost nafte na svetskim berzama porasla čak za 33 odsto u poslednjih mesec i po dana. Sirova nafta brent je prošle nedelje, prvi put od marta, na svetskim berzama dostigla vrednost od 50 dolara po barelu. Poznavaoci prilika očekuju da će se to odraziti i na cenu goriva u našoj zemlji, koje bi već u januaru moglo da poskupi dva do četiri dinara po litru. Ipak, nešto je realnija procena da bi se globalna dešavanja mogla preliti na srpsko tržište tek za dva do tri meseca, jer otprilike toliko unapred srpski naftaši kupuju sirovinu na svetskoj berzi.

Cigarete

Prema predloženim izmenama zakona o akcizama, u naredne četiri godine očekuje se dodatno poskupljenje običnih cigareta i nesagorevajućeg duvana, a prvo koje će se desiti biće već u januaru i to za 10 dinara po paklici. To znači da će država po ovom osnovu od Nove godine uzimati proizvođačima 76,75 dinara umesto 74,50. To je norma koja je predviđena novim zakonskim rešenjem po kome će se dva puta godišnje, sve do kraja 2025. godine, za 1, 5 uvećavati specifična akciza. Uz nju se, na cenu cigareta zaračunava i proporcionalna komponenta ovog nameta od 33 odsto, a na sve to se dodaje i PDV pa će zbog uvećanih državnih nameta proizvođači povećati cenu za 10 dinara. Tako će najjeftinije zadovoljstvo pušače koštati 270 dinara, a oni koji vole kvalitetniji duvan moraće iz džepa da izdvoje i 400 dinara.

TV pretplata

Od 1. januara će građane dočekati još viša taksa za javni medijski servis. Predlogom izmena Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse, koji je ušao u skupštinsku proceduru, propisano je da će se pretplata za RTS i RTV od 1. januara 2021. godine povećati sa dosadašnjih 255 dinara na 299 dinara.

Porez na imovinu

Pojedini gradovi i opštine doneli su odluku o prosečnim cenama kvadrata nekretnina za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu. Među njima su i Novi Sad i Beograd. Novosađani će, prema novom cenovniku prosečnu cenu kvadrata plaćati oko 3.000 dinara više i to pretežno u urbanim zonama grada. Ovo je znatno veće povećanje poreza na imovinu u odnosu na prošlogodišnje kada su cene išle za oko 2.000 dinara naviše.

Računi za vodu

Dok je u Beogradu cena za isporučenu vodu i odvođenje otpadnih voda za sve kategorije potrošača od 1. januara skuplja za pet odsto, u Novom Sadu je najavljeno uvođenje fiksne naknade od 118 dinara "za spremnost sistema vodovoda i kanalizacije". Ova cena od 118 dinara bi se plaćala bez obzira na mesečni iznos koji Novosađani plaćaju za vodu i kanalizaciju, što znači da će i onaj ko ima 0 dinara potrošnje morati da plati ovu naknadu u punom iznosu. Sa novim nametom, JKP "Vodovod i kanalizacija" će prihodovati skoro 229 miliona dinara godišnje, što je oko 10 odsto prihoda na osnovu naplate potrošnje vode i odvođenja otpadnih voda.

foto: Shutterstock

Pi-si-ar test

Cena pi-si-ar testiranja na zahtev raste za 50 odsto od prvog januara, po novoj odluci Vlade, a na predlog Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti kovid-19. Do 1. januara državljani Srbije će testiranje na lični zahtev plaćati 6.000 dinara, dok će od početka 2021. godine cena jednog testa iznosti 9.000 dinara.

Struja poskupljuje od 1. februara

Struja u Srbiji poskupeće od 1. februara 2021. godine u odnosu na postojeću cenu za 3,4 odsto, objavila je Agencija za energetiku.

Prosečna cena električne energije za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje po regulisanim cenama, u koje spadaju domaćinstva i mali kupci, utvrđena je, kako se navodi, "na osnovu maksimalno odobrenog prihoda iznosi, bez poreza i taksi, 7,867 dinara po kilovat satu i veća je u odnosu na postojeću prosečnu cenu za 3,4 odsto".

Nova cena za garantovano snabdevanje primenjivaće se počev od 1. februara 2021. godine, najavila je Agencija, navodeći da je "i nakon ove korekcije, prve od novembra 2019. godine, cena električne energije u Srbiji i dalje značajno niža od cena u zemljama regiona i Evrope".

Bankarske usluge

Osnovne bankarske usluge, koje koriste praktično svi koji imaju račun u banci, biće u narednoj godini skuplje za 15 do 60 procenata. Tako će u pojedinim bankama održavanje računa od marta naredne godine koštati 190 dinara, umesto dosadašnjih 160.

Za SMS obaveštenja mesečno će biti potrebno 100, umesto 70 dinara, a minimalna naknada za isplatu keša korišćenjem platne kartice na bankomatu ili šalteru druge banke umesto 150 biće 200 dinara. Tako ćete za godinu dana samo za održavanje računa umesto dosadašnjih 1.920 dinara, plaćati 2.280, dok će vas SMS obaveštenja ubuduće koštati 1.200 umesto sadašnjih 840 dinara.

Za skoro 70 odsto poskupeće usluga zamene kartice ako je ukradena ili izgubljena, pa će umesto 300 koštati 500 dinara, a uvedena je i naknada za upit stanja na bankomatu uz pomoć kreditne kartice od 40 dinara.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir