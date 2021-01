VUČIĆ U GOSPOĐINCIMA NA OTVARANJU GASOVODA BALKANSKI TOK: Ogroman značaj za srpsku industriju i napredak srpske privrede

Predsednik Aleksandar Vučić otvorio je novi gasovod u Gospođincima, u opštini Žabalj, koji kroz Srbiju prolazi od bugarske do mađarske granice.

Vučić je čestitao izvođačima na ogromnom poslu koji je dobro urađen i poželeo srećnu Novu godinu.

- Veliko hvala, ovo je za nas od ogromnog značaja za industriju i napredak srpske privrede i za sve stanovnike naše zemlje. Čestitam svima koji su radili. Ovo je važan dan za našu zemlju - rekao je predsednik.

1 / 7 Foto: Tanjug screenshot

Ukazao je da gas preko tog gasovoda nabavljamo po ceni do 155 dolara, uz mnogo niže troškove transporta, nego preko drugog gasovoda preko kojeg smo se do sada snabdevali.

Vučić je podsetio da je za dopremanje gasa preko Ukrajine i Mađarske u Srbiju naplaćivano dodatnih 30 dolara, plus 18 dolara za razvoz po našoj teritoriji.

- Samo na to smo trošili 48 dolara. A sada će to koštati između 12 I 14 dolara. Mislim da su to značajne uštede. Strateški ovo je veoma važno za nas - rekao je Vučić i dodao da imajući u vidu visoku cenu izgradnje gasovoda, povoljna okolnost je što ćemo zajedno sa partnerom naplaćivati tranzitnu taksu i tako isplaćivati te troškove.

- Ovim gasom obezbeđujemo energetsku sigurnosti i dobijamo mogućnost da privučemo dodatne investitore - rekao je.

foto: Tanjug screenshot

Vučić je najavio da će gas biti doveden još u mnoge opštine u kojima ga nema, čime će dodatno biti privučeni svi koji žele da otvore fabrike.

- Nama predstoji još mnogo posla, ali ovo garantuje izvesniju i bolju budućnost. Ne znam kako će ići između Rusije I Ukrajine oko trgovinskog sporazuma, ali Srbija je uz pomoć ruskih partnera uspela da osigura snabdevanje svoje teritorije - objasnio je.

Preko gasovoda kroz Srbiju gas će ići ka Mađarskoj i BiH, a postoji mogućnost i ka drugim zemljama u regionu.

- Ovo nam garantuje izvesniju i sigurniju budućnost. Kada imate gas u svakoj opštini, onda možete da privučete sve koji žele da otvore fabrike. Ima još posla, ali nam ovaj gasovod garantuje izvesniju budućnost. Srbija je, uz podršku ruskih partnera, uspela da osigura snabdevanje svoje teritorije gasom - rekao je Vučić.

foto: Tanjug screenshot

Otvaranju su prisustvovali direktor Srbijagasa Dušana Bajatović, ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko, ministar građevinarstva Tomislav Momirović, bivši ministar energetike Aleksandar Antić i vojvođanski premijer Igor Mirović, kao i predsednik kompanije "Energotehnika Južna Bačka" Dragoljub Zbiljić.

Bajatović je upoznao Vučića sa karakteristikama gasa, navodeći da će danas u Srbiju kroz novi gasovod biti pušteno do šest miliona metara kubnih gasa:

- Odavde ćemo početi da snabdevamo Srbiju, snabdevaćemo zemlju sa tri tačke, a to su Paraćin, Pančevo i Gospođinci. Imaćemo manje troskove za sistem i moći ćemo bolje da snadbevamo Srbiju sa te tri tačke, nemamo dilemu da će kapaciteti biti korišćeni 100 odsto.

Bajatović je istakao da su u gasovod ugrađeni najsavremeniji uređaji i materijali, kao i oprema.

foto: Tanjug screenshot

- Izgradnjom i puštanjem u rad "Balknaskog toka", dela gasovoda "Turski tok", od bugarske do mađarske granice, potpuno je obezbeđena energetska stabilnost i bezbednost Srbije. Završen je najvažniji deo jednog od globalnih projekata naše zajedničke saradnje. Ovaj gasovod obezbediće stabilnost i samoj Srbiji daće mogućnost za dalji razvoj unutrašnje infrastrukture i potpuno će biti obezbeđena energetska stabilnost i bezbednost i stabilne isporuke energenata - rekao je Harčenko.

On je dodao da se izgradnja gasne infrastrukture potpuno uklapa u smernice privrednog razvoja, koje je uoči Nove godine izneo predsednik Srbije.

foto: Tanjug screenshot

- Ovaj gasovod obezbediće i energetsku sigurnost i šireg regiona, centralne Evrope - ukazao je Harčenko.

Ruski ambasador je naveo i da će gasovod pružiti dodatne mogućnosti za Srbiju, da postane još privlačnija za ulaganja, jer postaje i tranzitna zemlja za gas.

- Ovo je stvarno najbolji poklon za Novu godinu, da čim je nova godina počela imamo jedan veliki događaj u razvoju bilateralnih odnosa - konstatovao je ruski ambasador.

On je zahvalio svima koji su radili na izgradnji gasovoda, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je veliku zahvalnost predsedniku Rusije Vladirimu Putinu.

Inače, dužina magistralnog gasovoda u Srbiji je 403 kilometra od bugarske do mađarske granice, odnosno od Zaječara do Horgoša.

foto: Tanjug screenshot

Gasovod "Turski tok" je projekat ruskog "Gasproma" i turskog "Botaša" koji bi trebalo da obezbedi stabilno snabdevanje gasom Turske, južne i jugoistočne Evrope.

Gasovod je dug 930 kilometara sa kapacitetom od 31,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Prvi krak prolazi kroz Tursku, dok drugi krak ide ka i Bugarskoj, Srbiji i Mađarskoj.

Srbija i Bugarska taj deo gasovoda nazivaju "Balkanski tok". Kapacitet svakog kraka je 15,75 milijardi kubnih metara gasa. Ova količina energije dovoljna je da zadovolji potrebe 15 miliona srednjih domaćinstava.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir