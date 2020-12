EKSKLUZIVNO! VUČIĆ KAKVOG NISTE ZNALI Neki ljudi iz SNS i deo rukovodstva SPS plaćaju reket medijima da ne pišu loše o njima!

Predsednika Srbije Aleksandra Vučića u javnim nastupima obično viđamo ozbiljnog i strogog. U novogodišnjem razgovoru za Kurir šef države je pokazao šta se krije iza te "fasade". Nikada otvorenije govorio je o svoje troje dece - kakav odnos ima s najstarijim Danilom, zašto je previše zaštitnički nastrojen prema ćerki Milici i kako se igra s najmlađim Vukanom. Prvi put je govorio o odrastanju s bratom Andrejom i zašto muškarci Vučići nikada ne razgovaraju o emotivnim temama. Otkrio je i čime ume da iznenadi saradnike, šta ga opušta i koje novogodišnje odluke je doneo. Vučić je u intervjuu govorio i o ratu s mafijom, ko ga je prisluškivao godinu i po dana, te šta poručuje novoj crnogorskoj vlasti.

Razgovarali: Aleksandar Đondović i Branislava Majdarević

U napadima na Vas često se pominje ime Vašeg brata Andreja. O njemu se pisalo da je umešan u gotovo svaki unosan biznis, da je vlasnik gomile restorana, zemlje u Vojvodini... Da vedri i oblači Srbijom, SNS-om. Zašto je on meta?

Kada ih pitate gde je ta zemlja Andrejeva po Vojvodini, nemaju ništa da pokažu, a ne desetine hiljada hektara kao što su pričali. Kada ih pitate pokažite mi jedan restoran u Beogradu, jednu pekaru, pošto o tome pričate. Ne mogu da kažu da sam ja, da se ja time bavim, jer za mene postoji raspored koji je javan. Zato moraju da pronađu nekog i da bi to pripisali Aleksandru, koga će da nađu? Naći će Andreja.

U poslednje vreme i Vaša deca, uključujući i najmlađeg Vukana, i Vaši roditelji dobijaju sve gnusnije uvrede i pretnje. Evidentno je izostala osuda Vaših političkih protivnika, javnosti, ali neretko i reakcija državnih organa... Jel pričate nekad o tome sa svojom porodicom? Šta Vam kažu i šta Vi kažete njima?

Napadaju mi oca, čovek ima 80 godina, ne znam o čemu se radi uopšte. A onda su rešili da mi majku, koja ima 76 godina, nazivaju matorom kurvom. Ali to je sve moguće kada vidite da oni na javnoj televiziji, tajkunskoj televiziji, u koju su uložili stotine miliona evra, govore sve te gadosti i koriste najružnije reči i epitete kojima bi vas opisali. Onda što bi to bilo čudno za nekoga ko nema nikakvu odgovornost, ko se nalazi zaštićen iza nekog lažnog imena po društvenim mrežama, da izgovori to isto. Ja mislim da je normalno da sam ja neko ko će da bude najnapadaniji, ali nije normalno da napadate porodicu na takav način. Ako ste bili u stanju da kažete da sam ubio sopstveno dete, a zaista pri porođaju je dete umrlo, i da to bude objavljeno u štampanom izdanju nekih novina koje slobodno izlaze u Srbiji i da niko ništa ne kaže. Jedan od razloga zašto govorim da je normalno da mene napadaju je jer ja ne želim da plaćam reket nikome.

Kome da platite reket?

Pa, recimo, te novine me napadaju jer neću da platim reket. Pogledajte mnoge funkcionere iz vlasti koje nikada pomenuli nisu. I neke ljude iz SNS kao i deo rukovodstva SPS nikad nisu napali. Jer ti ljudi nose i plaćaju reket. Šta god oni rekli, ja znam da govorim istinu. A neki jednu reč kad se o njima objavi trče i šalju emisare u medije da se to zatvori. Objavite ovo što sam rekao. To svi znaju. Ja to neću da radim. Neću da plaćam reket nikome!

