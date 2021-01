Da li znate šta je JUM? Štedi vaše vreme i novac!

“Jedinstveno upravno mesto omiljeni je projekat gradova i opština u Srbiji”, kaže ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović. “U procesu reforme javne uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je ovaj program kako bi se građanima pružile bolje i efikasnije usluge. JUM omogućava građanima da na jednom mestu dobiju sve informacije, podnesu samo jedan zahtev i u komunikaciji samo sa jednim službenikom dobiju odgovarajuće rešenje. Nema više šetnje od šaltera do šaltera, time štedite vreme, štedite novac. To je moderna i efikasna uprava u Srbiji”, objašnjava ona. Od 14 otvorenih Jedinstvenih upravnih mesta, samo u decembru su otvorena poslednja četiri - u Rači, Staroj Pazovi, Kuršumliji i Pirotu. „Takođe, potpisali smo ugovore sa Paraćinom, Topolom i Kosjerićem. Raspisali smo novi javni poziv vredan 40 miliona dinara za narednu godinu da opremimo neka nova jedinstvena upravna mesta u Srbiji”, poručuje ministarka Obradović.

Suzana Marjanović iz Odeljenja za uredjenje i koordinaciju sistema javne uprave MDULS objašnjava kako JUM funkcioniše: „Na jednom fizičkom mestu u proseku se nalazi oko 15 šaltera koji su otvoreni za građane. Na usluzi su građanima za one procedure koje su ranije bile na različitim lokacijama. Dakle, objedinjene su procedure različitih organizacionih jedinica gradske, odnosno opštinske uprave. Procedure koje su u delokrugu javnih preduzeća pa čak i drugih i republičkih organa, sa svima onima sa kojima je Grad odnosno Opština uspela da uspostavi saradnju na konkretnom pilot projektu. Sada građanin kada želi da ostvari svoje pravo, dođe na jedno mesto, na jedan šalter. Ne odlazi kao ranije na pet mesta ili pet šaltera. Dolazi tu, predaje svoj zahtev i dobija na istom tom šalteru svoje rešenje, informaciju, saglasnost, potvrdu, šta god da je traženo. Građanin ne mora da ide na pet mesta da troši neposredno svoje vreme, uprava sada to radi za vas. To je i logo JUM – Uprava radi za vas“, kaže ona i dodaje da je JUM „prelazni efektivni mehanizam ka onome što je cilj, a to je digitalizacija“.

Opština u kojoj JUM dobro funkcioniše na opšte zadovoljstvo građana je Gornji Milanovac. Svetlana Jeftović, koja radi na Odseku za imovinsko pravne poslove, na opštinskom šalteru urbanizma kaže da im je cilj da pomognu građanima kako bi na jednom mestu dobili adekvatne informacije vezane za rad njihove službe.

“Što se tiče šaltera urbanizma, građani dolaskom na jedan šalter izbegavaju dolazak u više različitih institucija kako bi završili svoje poslove. Ovde na jednom mestu mogu dobiti sve relevantne informacije vezane za podnete zahteve i molbe koje se odnose na rad našeg odeljenja. Prvenstveno ono što je najveći obim posla se upravo odnosi na postupak legalizacije gde na jednom mestu mogu dobiti sve informacije vezano za postupak, u kojoj je fazi postupak, da li je doneto rešenje, kao i mogućnost dobijanja svih relevantnih informacija za izdate građevinske dozvole, koje se inače molbe i zahtevi podnose preko centralne evidencije za objedinjenu procedure”, objašnjava Svetlana Jeftović.

Podsetimo, Jedinstveno upravno mesto je deo reforme javne uprave, čiji je glavni koordinator Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Reforma javne uprave u našoj zemlji sprovodi se uz podršku Evropske unije i predstavlja temeljan proces promena načina rada i pružanja usluga građanima i pojednostavljivanja procedura.

