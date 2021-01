SRAMNO I IZVUČENO IZ KONTEKSTA: Dr Kon DEMANTOVAO izjavu da su se preminuli lekari zarazili na pauzama za kafu (KURIR TELEVIZIJA)

Velika prašina digla se nakon navodne izjave doktora Predraga Kona na jednoj televiziji da se određeni broj preminulih lekara zaražavao na pauzama za kafu.

Sam doktor izjavio je da je izjava sramno i skandalozno izvučena iz konteksta i iskorišćena.

U "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji on se jasno izjasnio o tome šta se tačno desilo sa tom izjavom.

-Ono što mora da se kaže jeste da je sraman, skandalozan, pa čak da se kaže da je čist falsifikat taj naslov. Ja to nikada nisam rekao. Naslov koji je izvučen iz svega onoga što sam ja rekao je čista laž. Drugačije ne može da se kaže. Ono što je sigurna istina je činjenica koju zna svaki lekar i svaki zdravstveni radnik, a to je da u momentima prilikom skidanja maski postoji značajno povećan rizik i mi imamo sigurno nekoga zaraženog baš na takav način. To se govorilo u skladu sa zaražavanjem, ne u skladu sa umiranjem - jasan je doktor Kon.

