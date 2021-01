DUGO SAM TUĐU SRAMOTU I GREH PRIPISIVALA SEBI: Potresna ispovest žene koju je kao devojku silovao stric dok se strina porađala

BEOGRAD - Molila bih vas da moje ime i prezime ostane anonimno zbog moje porodice. Imala sam samo 15 godina kada me je stric odveo kod sebe u Švajcarsku da mu čuvam dete. Inače sam dete razvedenih roditelja uhhh teška priča i vraćanje u prošlost ali Vam verujem, poverila se na Fejsbuk stranici "Nisi sama" danas udata žena i majka dve ćerke koja se anonimno obratila svima onima koje i koji su pretrpeli ovakav užas.

Strinu smo odveli u bolnicu jer su počeli porođajni trudovi bili smo sa njom neko vreme i vratili se u stan. Bilo je oko 10 uveče kad sam stricu rekla da idem spavati gde je on rekao dobro. Nakon nekih pola sata sećam se vrlo dobro kao da je danas bilo pojavio se on na vratima moje sobe samo u donjem vešu i seo na moj krevet tu počinje pakao počeo je da mi mazi noge i da mi govori kako ovo što on radi nije ništa strašno i da zaboravim tada se desilo to biću surova prema demonu kojeg sam do tog momenta gledala kao oca SILOVANJE zamislite taj bol,strah,sramotu koju nosim i danas....

- Nevinost , čistotu sam izgubila od strica kad je završio svoj prljavi čin zadovoljstva samo je izašao iz sobe.... Tu noć davne 90 nikad neću zaboraviti plakala sam do jutra nemajući gde da pobegnem.... Danas imam porodicu supruga i kćerke kada sam im ispričala ovo prvo što su me pitali i rekli bilo je Zašto si ćutala, zašto to nikome do sad nisi rekla...razočarenje pomislih u sebi pa zar i vi ovo da me pitate.

foto: Shutterstock

Dugo godina sam tuđu sramotu i greh pripisivala sebi i danas osetim bes kada me neki muškarac pogleda, od tog dana je sva ženstvenost umrla u meni nikad više suknju nisam volela obući, šminku staviti. Ovo pišem pod i pred Bogom isinu i samo istinu.

Ako želite objavite moju životnu priču ne zbog mene nego zbog tih mladih devojčica da znaju da predator može biti i neko u vašoj familiji. Spasimo mnoge čednosti. Sa poštovanjem...

Samo vas molim da ostane anonimno jer bi ovo uništilo život moje dece, moje porodice živim u maloj sredini. Hvala vam"

(Kurir.rs/Facebook/Nisi sama)

Kurir