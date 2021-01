HVALA PREDSEDNIKU I VLADI NA VAKCINAMA! Milovanović: Konačno posete u domovima za stare, najmilije nisu videli skoro godinu

"Predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Srbije obezbedili su vakcinu protiv virusa korona, to za naše najstarije građane nije samo zaštita zdravlja već i sreća zbog ponovnog susreta sa najmilijima”, rekao je Radoslav Milovanović, predsednik Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite, domova za smeštaj odradlih i starih.

Kako je istakao, najstariji korisnici nisu videli uživo svoje najbliže skoro godinu dana, te je popuštanje mera u borbi protiv kovid-19 izuzetno dragoceno i znači da smo sve bliže završetku bitke protiv nevidljivog neprijatelja.

"Krizni štab je doneo odluku da ponovo možemo da organizujemo posete. Uslovi koje je neophodno ispuniti da bi se dobila dozvola za posetu su da u poslednjih 14 dana nije bilo potvrđenih slučajeva kovid-19 infekcije kod korisnika i zaposlenih, da je onaj kome se dozvoljava poseta kompletno vakcinisan, da je od poslednje doze prošlo najmanje sedam dana, kao i striktno poštovanje opštih preventivnih mera”, objasnio je on.

Milovanović ističe da je u prethodnom periodu korisnicima bilo omogućeno da putem video poziva razgovaraju sa porodicim i prijateljima.

"Morali smo da sačuvamo živote naših korisnika, zabrana poseta je nastupila i pre uvođenja vanrednog stanja, a pošto je to najrizičnija grupa ljudi od zaražavanja bilo je neophodno da preduzmemo sve što je u našoj moći kako bismo ih zaštitili, koliko god to bilo emotivno teško. Izuzetno mi je drago što sada imamo lepe vesti. Sada će bake i deke moći da vide svoje unuke, najstarijim korisnicima nedostaju njihove porodice, i ponovni susreti ugrejaće njihova srca u ovim hladnim danima”, rekao je on.

(Kurir.rs)

Kurir