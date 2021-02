GRAĐANI MOGU DA BUDU MIRNI Ministarka Kisić Tepavčević: Sprečićemo otkaze i masovna otpuštanja, vakcinisaćemo Srbiju

Pandemija kovida je u celom svetu promenila način života i prioritete, a u fokusu Srbije je da očuva ljudske živote i da se trudi da bude dva koraka ispred virusa, odnosno, da učini sve da spreči talas otkaza i masovnih otpuštanja, rekla je ministarka za rad Darija Kisić Tepavčević i član Kriznog štaba.

- Prethodnu godinu smo završili sa stopom nezaposlenosti od devet odsto, čime smo postigli zacrtani cilj da ta stopa bude jednocifrena. Činjenica da smo toliko uspešni u vakcinisanju, da smo vakcine nabavili na vreme, upravo je to čime želimo da steknemo prednost u odnosu na neke druge zemlje, da prevashodno zaštitimo naše građane i njihovo zdravlje, ali i da budemo spremni da se što pre vratimo u normalu i radimo punim kapacitetom - rekla je Kisić Tepavčević za Večernje novosti.

Na konstataciju da je i nemačka kancelarka Angela Merkel priznala da Srbija brže vakciniše od Nemačke, ministarka je rekla: "Nema tu šta da se prizna ili ne, to su realni pokazatelji. Svetom kruže slike sa naših vakcinacionih punktova, to je nivo organizacije kojim mogu da se pohvale najrazvijenije zemlje u svetu. Ponosni smo, ali nam se to nije desilo slučajno. Nisu vakcine pale s neba i nismo baš slučajno zemlja sa tako uspešnom vakcinacijom. Prošle nedelje smo po broju vakcinisanih na 100 stanovnika bili prvi u Evropi".

Kisić Tepavčević je rekla da građani mogu da budu mirni da će svako ko je dobio prvu dozu, dobiti i drugu, a onda je prokomentarisala izjavu predsednika Vučića da će biti miran kada se vakciniše tri miliona ljudi.

- Oko 70 odsto populacije mora da bude imuno kako bi se sprečilo širenje bolesti. Prema rezultatima istraživanja Instituta za epidemiologiju u Beogradu, do leta je oko 20 odsto naše populacije steklo imunitet. Nakon toga se desio veliki epidemijski talas, pa su procene da je taj broj imunih veći. Između milion i po i dva miliona ljudi treba da se se vakciniše da bismo postigli kolektivni imunitet koji bi nas štitio od epidemijskog širenja bolesti. Sve iznad toga bi nas još više ojačalo. Planiranom dinamikom vakcinacije, to može da se desi relativno brzo - dodala je minsitarka za rad.

