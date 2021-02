KORAK PO KORAK DO PRVOG RAZREDA: Potrebna dokumenta, pregledi, testiranja i odlaganje upisa, SVE NA JEDNOM MESTU

Upis mališana u prvi razred počinje od 1. aprila, putem eUprave, a u međuvremenu roditelji su obavezi da odvedu dete kod pedijatra radi sistematskog pregleda. Svu ostalu dokumentaciju za upis pribavljaju škole. Ovo je detaljan vodič za upis prvaka.

U prvi razred upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina, kažu u Ministarstvu prosvete. To, dakle, znači da je u školskoj 2021/22. godini upis u prvi razred obavezan za svu decu rođenu od 1. marta 2014. do 28. februara 2015. godine.

Iz Ministarstva navode da je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), 66. 864 mališana u Srbiji stasalo je za upis u prvi razred u predstojećoj školskoj godini. Ipak, napominju da će zvanični podaci RZS-a o obuhvatu dece biti dostupni krajem aprila.

Potrebna dokumenta

Upis dece u prvi razred osnovne škole počinje od 1. aprila i trajaće do 31. maja, a neophodna dokumenta su:

Izvod iz matične knjige rođenih

Uverenje o pohađanju predškolskog programa

Potvrda o lekarskom pregledu deteta

Dokaz o prebivalištu roditelja

Elektronska prijava

Od prethodne školske godine roditeljima je omogućeno da elektronskim putem definišu datum upisa deteta u određenu osnovnu školu preko Portala eUprava. Zahvaljujući tome, roditelji ne donose dokumentaciju u školu, već se ona pribavlja po službenoj dužnosti elektronskim putem.

- Preko aplikacije eUpis izvršiće se povlačenje podataka o učeniku (izvod iz matične knjige rođenih, evidencije prebivališta i dokaz o obavljenom lekarskom pregledu) i upis. Škole, odnosno roditelji će biti obaveštene od kada će navedena usluga biti dostupna - navode iz Ministarstva.

foto: Shutterstock

Direktor beogradske osmoletke "Josif Pančić" Milan Bajić kaže da je elektronska prijava umnogome olakšala proces upisa.

- Svakako, roditelji koji nisu u prilici da se elektronski, mogu da dođu u školi i ostave nam podatke, a škola je dužna da pribavi dokumenta - ističe Bajić.

Deca koja nisu sa teritorije škole

Škola se bira na teritoriji gde dete živi, međutim roditelji dece koja nisu sa teritorije škole bili su u obavezi da do 1. februara podnesu molbu za upis.

- To se takođe evidentira elektronski, tako što mi sakupimo podatke i unosimo ih u eUpis. Imamo 86 prijava za decu van teritorije škole, a u zavisnosti od broja dece sa naše teritorije, po redosledu prijave zakazivaćemo testiranje kod psihologa i upisivati one van teritorije - kaže Bajić.

Sistematski pregled

Do početka upisa u prvi razred ostalo je više od mesec i po dana, ali bi roditelji trebalo već da zakažu preglede u domovima zdravlja, gde najpre dete pregleda izabrani pedijatar, a potom izdaje upute za preglede kod očnog lekara, otorinolaringologa, fizijatra, logopeda i stomatologa.

Na ovim pregledima potrebno je i da se deci urade analize krvi i urina, potom pedijatar proverava vakcinalni karton i daje detetu obavezne vakcine pred polazak u školu.

Prema Programu obavezne imunizacije, pred polazak u školu dete prima drugu revakcinu protiv dečje paralize i petovalentne kombinovane vakcine, kao i revakcinaciju MMR-om.

Testiranje spremnosti

Nakon upisa deteta u školu, istog dana, vrši se testiranje spremnosti deteta.

- Ispitivanje deteta vrši psiholog, odnosno pedagog škole na maternjem jeziku deteta, primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije - navode u Ministarstvu.

foto: Shutterstock

Psiholog OŠ "Lazar Savatić" u Beogradu Branka Tišma, kaže za "Blic" da već prvog aprila počinje testiranje kada u zakazano vreme roditelji dolaze sa detetom u školu na razgovor sa psihologom.

- Sa roditeljem razgovaramo o navikama deteta i njegovim razvojnim karakteristikama, dok se razgovorom sa detetom utvrđuje njegova psiho-fizička zrelost. Uvek dam povratnu informaciju roditelju koliko je dete zrelo u trenutku kada smo se testirali i šta još može da uradi do početka školske godine kako bi dete bilo samostalnije i spremnije za polazak u školu - napominje Tišma.

Kako pripremiti dete

Psihološko testiranje, pa i sam polazak u školu, obično je stresna situacija i za decu i roditelje.

- Čini mi se da je više stresno za roditelje. Deci je to prirodna faza razvoja i period kada im treba nešto novo od onoga što su učili u vrtiću. Oni jedva čekaju tu promenu, ali ako mi kao odrasli strahujemo i brinemo onda najčešće to prenesemo na decu - ukazuje Tišma.

Kako kaže, dobro je prošetati do škole da dete vidi kuda će se kretati.

- Treba im pričati kako je to bilo kada smo mi išli u školu, šta nam je bilo najlepše – druženje, svi volimo svoju prvu učiteljicu, sigurno postoje fotografije i snimci iz tog perioda koje treba pokazati detetu – navodi ona.

Kada je reč o pripremi dece za školu, sagovornica primećuje da deca nisu dovoljno samostalna jer roditelji imaju običaj da sve odrađuju umesto dece.

- Na taj način sputavamo prirodan razvoj koji dete koristi za ovladavanje sobom, svojim mislima i uopšteno svetom. Kada dete samostalno obavlja sve ono što može na tom uzrastu, onda je mnogo spremnije za polazak u školu. Svakako, ne treba ih prepustiti same sebi, ali ih treba učiti da budu samostalni - poručuje Tišma.

Prevremeni upis

Iz Ministarstva navode da deca koje ima od šest do šest i po godina (rođena od 01.03.2015. dо 31.08.2015.) mogu da se upišu u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu.

- Za decu koja su mlađi prvaci psihološko testiranje se zakazuju tek u junu, kako bi dobili još malo vremena da sazru i oforme se - objašnjava Bajić.

Odlaganje upisa

Ako dete iz nekih razloga nije spremno za školu, bilo da je reč o hroničnoj bolesti ili ako se ustanovi određen zastoj u razvoju, psiholog predlaže odlaganje polaska u školu za godinu dana, o čemu odlučuje interresorna komisija.

- Svakako, roditelji mogu sami da uoče da dete nije spremno za školu, te ovo pitanje može da se pokrene još u vrtiću, ali se to najčešće dešava kada dete dođe kod nas. Prošle godine smo imali šest takvih situacija, a postoje godine kada nemamo nijednu. Jednostavno, to zavisi od generacije - kaže Tišma.

Direktor Bajić napominje da deca koja nisu bila u mogućnosti da se upišu prethodne godine, sada imaju prioritet da se pod obavezno upišu kako se ne bi izgubio ritam.

