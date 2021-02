GENERACIJE PAMTE ONO I DSZ! Srednjoškolci će učiti sve o vojsci, a možda je to i priprema za služenje vojnog roka

Vest da će učenici trećeg i četvrtog razreda srednjih škola, nakon 29 godina ponovo dobiti fakultativni predmet “Osnove sistema odbrane Republike Srbije” odjeknula je kao bomba. I bila bi da u Srbiji nema škola u kojima se, prema rečima njihovih direktora, već dve godine taj predmet uči.

Sa druge strane, stručnjaci smatraju da je taj “povratak odbrane” moguća priprema za uvođenje obaveznog vojnog roka, koji nadležni sve učestalije najavljuju, a o čemu smo već pisali.

Prva škola koja je vratila nastavu iz oblasti odbrane i bezbednosti je Četvrta beogradska gimnazija, a nakon nje istim putem pošla je i Zemunska gimnazija.

Direktor ove škole Miloš Bjelanović objašnjava da su maturanti, pre dve godine slušali predavanja pripadnika regionalnih centara Ministarstva odbrane, gde su se obrađivale teme o ulozi građana u odbrani zemlje u slučaju elementarnih nepogoda ili drugih masovnih akcidenata, o civilnoj odbrani i zaštiti, atomskoj, biološkoj i hemijskoj zaštiti, pitanjima radne, materijalne i vojne obaveze…

– Đaci su se osposobljavali za preventivnu zaštitu i spasavanje u različitim situacijama, od onih svakodnevnih, preko prirodnih nepogoda, pa do ratnog stanja. Međutim, ove godine izvođenje nastave nešto je komplikovanije, zbog situacije sa koronavirusom, pa se obrađuju uz pomoć nastavnih starešina na časovima odeljenske zajednice. Ukupno pohađaju četiri časa, a imaju oko desetak nastavnih jedinica – potvrdio je on za 24sedam.

Za sve

Novina je što je sada Ministartvo prosvete, u saradnji sa Ministartvom odbrane, rešilo da predmet “Osnove sistema odbrane” uvede u sve srednje škole. Kako je navela savetnica ministra odrbane Dunja Simić, on bi bio fakultativan, a za razliku od prethodne dve godine, slušali bi ga i učenici trećeg razreda srednjih škola.

– Održavaće se na četiri časa odeljenskih starešina i sastoji se od 11 tema, gde bi 10 tema bilo obrađeno teorijski, a jedna tema je praktična – istakla je ona.

Potpukovnik Milan Krsmanović iz Uprave za obaveze odbrane Ministarstva odbrane, objasnio je da direktori srednjih škola mogu da upute jedan kratak zahtev teritorijalnom organu i obrate se za pomoć. – U tom slučaju, neko u uniformi iz našeg teritorijalnog organa odlazi u školu i tamo pomaže razrednim starešinama da izvedu nastavu. Cilj je naučiti đake o osnovnim stvarima o našoj vojsci, o tome kako ona funkcioniše, kako je organizovana, ali ne samo to, već i važnim stvarima koje se tiču tradicije i istorije naše vojske – rekao je potpukovnik Krsmanović i dodao da se nastava izvodi uz korišćenje pisanih materijala, “Power point” prezentacija, a “Ministarstvo je izradilo priručnik koji mogu da koriste i nastavnici i učenici”.

Priprema za obavezni vojni rok

Ovu odluku pozdravio je i prof. dr Slobodan Anđelković sa Fakulteta za Međunarodnu politiku i bezbednost Univerziteta Union “Nikola Tesla”, koji je istakao da je to dobra stvar, ali samo pod jednim uslovom.

– Srbija se najpre mora opredeliti da li je ili nije vojno neutralna zemlja. Ukoliko jeste, u tom slučaju je adekvatno razvijati vojni sistem, kako ne bismo zavisili od tuđe pomoći. To bi najbolje bilo regulisati zakonom ili čak referendumom, gde bi se društvo izjasnilo kojoj strani pripada. Odbranu i zaštitu, kao predmet i veoma popularan sadržaj, Srbija je imala u vreme Jugoslavije, sve do 1992. godine. Iako smo tada bili pod komunizmom, nismo pripadali ni Varšavskom paktu ni NATO sistemu, i na neki način održavali smo neutralnost. Slušanje predmeta u tom trenutku bilo je adekvatno, ali sada moramo postaviti jasne ciljeve – naveo je on.

Kako kaže, projekat se može shvatiti i kao priprema za eventualno uvođenje vojnog roka, o kojem se trenutno takođe razmatra.

– Ukoliko je ovo priprema za služenje vojnog roka, a najave nadležnih su sve učestalije, podržavam, i smatram da širenje bezbednosne svesti na mlade ljude ne može da škodi. Smatram da pored ideje, ključno je definisati sam način sprovođenja praktičnog časa, kao i osmišljavanje dobre korelacije sa služenjem vojske – zaključio je on.

Generacije pamte ONO i DSZ Podsećamo, predmet “Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita”, ili kako ga generacije pamte ONO i DSZ prvi put u Srbiji uveden je 1969. godine, a slušali su ga učenici prve i druge godine srednje škole. Sem teoretskog znanja, učenici su bili u prilici da se upoznaju sa naoružanjem, načinom stavljanja gas maske, a pojedini su imali prilike i da pucaju iz puške na strelištu. Predmet je ukinut 1992. godine, a danas – nakon 29 godina- učenici će se ponovo susresti sa istim gradivom.

Nismo dobili obaveštenje Direktor Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić kaže da direktori obrazovnih ustanova još nisu dobili obaveštenje od Ministarstva prosvete i da nisu upoznati kada će ova nastava početi da se sprovodi u delo.

