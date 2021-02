BRAT I SESTRA JEDINI ĐACI U ŠKOLI U ZUBOVCU: Za sve je zadužen njihov učitelj Nebojša koji i u muzici spaja nespojivo

U dolini Ribarske reke podno Jastrepca, u pojedinim selima je sve manje dece, a u školama sve manje učenika. U školi u Zubovcu nastavu pohađaju samo dva đaka.

Natalija je drugi, a njen brat Mateja prvi razred. Uz učitelja Nebojšu Petkovića lako savladavaju gradivo.

- Imamo sve vreme ovog sveta da radimo i što se tiče rada to je odlično, ali kad dođe odmor tu nam fali društvo - rekao je učitelj Nebojša Petković.

- Sedimo, grejemo se i jedemo užinu - kaže Mateja Kostić.

Za grejanje i sve ostalo u školi zadužen je učitelj koji svoj posao obavlja sa mnogo entuzijazma i ljubavi koju su mu usadili roditelji, takođe prosvetni radnici.

- Istureno odeljenje škole u Zebici nosi ime po njegovom ocu Toplici Petkoviću koji je nastradao u ratu na Kosovu - ističe Dragan Ignjatović, direktor škole "Velizar Stanković Korčagin".

Nebojša se po završetku fakulteta vratio u zavičaj i nastavio porodičnu tradiciju, ali nije odustao ni od svojih dečačkih snova – muzike.

U oktobru prošle godine na kanadskoj platformi "Etno klaud" koja promoviše muziku iz svih krajeva sveta njegov spot je bio najgledaniji i najslušaniji.

- I ono što trenutno radim to je da tu ljubav prema toj muzici – rokenrol muzici, inspiraciju, veliko bogatstvo koje nam daje tradicija, nekako spojim i eto te neke obrade starih tradicionalnih pesama svih krajeva bivše Jugoslavije. Ja to u nekom drugačijem aranžmanu predstavim - kaže on.

Po broju pregleda i komentarima na internetu, očigledno je na dobrom putu. Da, kako kaže, u muzici spoji nespojivo. Njegova publika su i njegovi đaci.

Za Nebojšu nema dileme – i škola i muzika. Nada se da će uspešno izvesti mnoge generacije đaka i muzičku karijeru zaokružiti bar jednim snimljenim albumom.

