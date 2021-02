PRAVILA ZA POSETE: Kod štićenika domova za stare možete tek kad prime drugu dozu vakcine

Korisnicima domova za stare, koji su se vakcinisali, omogućene su posete u kontrolisanim uslovima, uz poštovanje epidemioloških mera. Međutim, da bi ih najbliži posetili, neophodno je da prođe najmanje sedam dana od kako je štićenik primio drugu dozu, kao i da u ustanovi minimum 14 dana nije bilo potvrđenih slučajeva infekcije koronavirusom.

Kurir donosi detaljan vodič kako i pod kojim uslovima se sve odvija.

foto: Privatna Arhiva

- Osoba koja dolazi u posetu mora da bude zdrava, a to se najpre odnosi na kovid 19 i respiratorne infekcije. U ustanovi mora da postoji određena prostorija gde se vrše posete. Nije moguće da se ona odvija u svim sobama. Ta prostorija se redovno dezinfikuje i provetrava - objašnjava za Kurir Radoslav Milovanović, predsednik Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite, domova za smeštaj odraslih i starijih.

U posetu korisnicima, koji su smešteni u domovima za stare, kako navodi, mogu da dođu srodnici i prijatelji, s tim što najviše dve osobe mogu da budu u isto vreme u poseti.

- Posete se zakazuju, prema unapred planiranom vremenu, kako ne bi došlo do preklapanja i kako veći broj ljudi u isto vreme ne bi bio skoncentrisan na jednom mestu - objašnjava Milovanović.

Dodaje da je trajanje poseta ograničeno na 45 minuta, a razmak između poseta mora biti minimum 30 minuta. Pre ulaska u prostoriju sva lica su u obavezi da dezinfikuju ruke i obuću kao i da koriste zaštitne maske. U izuzetnim situacijama, kada je neko na samrti, moguća je poseta i u sobi, ali u toku posete udaljenost mora biti najmanje dva metra, a zaštitne maske se moraju koristiti.

- Posete na otvorenom su poželjne kada to vremenske prilike dozvoljavaju, a to je da spoljašnuja temperatura bude 18 stepeni i da nema padavina. U prijatnom ambijentu dvorišta doma sa poštovanjem svih mera, posete na otvorenom mogu da traju do 90 minuta - kaže naš sagovornik i dodaje da još uvek nije moguće realizovati izlaske korisnika na vikende i posete svojim porodicama.

(Kurir.rs)

ČINJENICE Uslovi - Ustanova mora minimum 14 dana da bude bez potvrđenog slučaja korona virusa - Od davanja druge doze vakcine štićeniku neophodno je da prođe najmanje sedam dana - Ustanova mora imati posebnu prostoriju gde se vrše posete - U posetu mogu doći srodnici i prijatelji, s tim što najviše dve osobe mogu da budu u isto vreme - Posete se zakazuju unapred i traju do 45 minuta, a razmak između poseta je minimum 30 minuta - Pre ulaska u prostoriju sva lica su u obavezi da dezinfikuju ruke i obuću kao i da koriste zaštitne maske - Posete na otvorenom mogu da traju do 90 minuta - Korisnici ne mogu izlaziti na vikend

Kurir