DOKTORKA OLIVERA OSTOJIĆ ZA KURUR: Tri bebe od svega 15 dana lečimo od korone u "Mišoviću"

Dr Olivera Ostojić, načelnica Dečje bolnice u KBC "Dragiša Mišović" rekla je za Kurir da je sada malo više hospitalizovane dece zbog korone i da imaju tri bebe od 15-ak dana na lečenju. . - Čim raste broj zaraženih u opštoj populaciji, raste i broj pozitivne dece. Pre desetak dana smo imali troje pacijenata, a sada 10. Klinička slika je standardna, to su upale pluća. Sad imamo malo povećan prag primanja, hospitalizujemo samo decu koju bismo stvarno bolnički lečili, s visokom temperaturom, respiratornim infekcijama. Poneko je tu i s digestivnim smetnjama, kao što su povraćanje i proliv - navela je za Kurir dr Ostojić i dodala da su svi pozitivni na koronavirus.

foto: Ana Paunković

Ona je dodala i da su to deca od 0 do 16-17 godina, a imaju i tri bebe od petnaestak dana. - Bebe su febrilne i tako mala deca moraju da se hospitalizuju. Svako dete starosti do 28 dana, bez obzira na to iz kog razloga ima visoku temperaturu, mora bolnički da se leči. Te bebe nisu rođene pozitivne, ali im majke imaju kovid 19 - kazala je dr Ostojić i dodala da obično 50 odsto dece dolazi iz Beograda, a polovina iz unutrašnjosti. Dr Ostojić ne zna da li povećan broj zaraženih može da se dovede u vezu s britanskim sojem. (Kurir.rs/J.S.S.)

Kurir