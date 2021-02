DA LI ĆE NAS KORONA ŽURKE SKUPO KOŠTATI? Sutra zaseda Krizni štab, na stolu 2 teme, POOŠTRAVANJE MERA SVE IZVESNIJE

Nova sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, na kojoj će biti analizirana aktuelna epidemiološka situacija, kao i eventualno pooštravanje mera biće održana sutra u 8 sati.

Poslednjih dana u našoj zemlji beleži se porast broja novoozaraženih, a od medicinskog dela Kriznog štaba sve se glasnije čuje da nam preti novo pooštravanje mera.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon rekao je juče da će se raspravljati o radnom vremenu i okupljanju.

- Jedno je vezano za radno vreme, a drugo za okupljanje. Mi imamo na snazi da nema dozvole okupljanja, pa se ipak ljudi okupljaju, o tome će se pričati -- kazao je on.

On je dodao da će se po pitanju radnog vremena tražiti najpovoljnije rešenje za Beograd, ali i za Srbiju.

Da je povećan broj novozaraženih poslednjih dana i očekivan jer stižu posledice praznika i produženog vikenda, najavio je nedavno i dr Branislav Tiodrodović.

- Stiuacija je ozbiljna, ali moramo da sačekamo šta će se desiti sledeće nedelje. Tada ćemo i imati sliku šta se dešavalo proteklog vikenda na skijalištima tokom prazničnih dana.

"Ukupna situacija se pogoršava"

- Mi iz medicinskog dela Kriznog štaba ne možemo da gledamo kako nam se pune bolnice i to sad znatno brže. To se na kraju završava vrlo teškim, pa nažalost i smrtnim slučajevima. U ovoj situaciji kada su nam lekari iscrpljeni, kada je zaista "doteralo do duvara", mi moramo to da usporimo, a onda i zaustavimo, paralelno sa vakcinacijom - rekao je dr Kon.

foto: Printscreen K1

Takođe, iz medicinskog dela Kriznog štaba posebno se naglašava da ne sme da se dogodi novo naglo povećanje korona brojki.

Nedavno je i direktor Infektivne klinike KCS dr Goran Stevanović upozorio je da bi, ako se situacija pogorša moglo da dođe do poštravanja mera.

- Razmišlja se, ako situacija nastavi da se pogoršava, da se eventualno zatraži pooštravanje mera, pre svega skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata i dopunsko smanjivanje popunjenosti kapaciteta turističkih objekata - rekao je dr Stevanović.

Da nema ništa od popuštanja mere potvrdio je danas i dr Mirsad Đerlek.

On je rekao da je siguran da na sutrašnjoj sednici neće doći do popuštanja mera, a da li će doći do pooštravanja, zavisiće od današnjih rezultata i kakva će biti situacija s brojem novozaraženih.

- Mi moramo zaštititi zdravlje ljudi. Ne može vakcina sama da pobedi koronu, moramo svi zajedno - rekao je Đerlek.

On je dodao da će korona sigurno trajati još nekoliko godina, da neće biti u obliku u kome je sada, kao i da je cilj je da se spusti na nivo sezonskog gripa.

Direktorka Instituta "Batut" Verica Jovanović takođe je juče govorila o pooštravanju mera te apelovala da svako od nas primeni lične zaštitne mere.

- Maske su sastavni deo našeg ponašanja i našeg načina zaštite od prenosa. Još je virus prisutan u zajednici. Naročito se ispoljava posle određenih okupljanja, posle nepoštovanja mera - rekla je Jovanovićeva.

Posledice korona žurki

Proteklih nedelja svedoci smo masovnih okupljanja velikog broja ljudi po klubovima, kafanama i drugim ugostiteljskim objektima. Komunalna milicija ima pune ruke posla, a posledica neodgovornog ponašanja jeste porast broja novozaraženih.

Brojke rastu već danima, a više od 2.000 novozaraženih premašili smo 18. februara kada je bilo registrovano još 2.467 novih slučajeva.

Zatim je porast zabeležen i narednog dana kada je u našoj zemlji potvrđeno još 2.561 novooboleli, potom 20. februara - 2.632, dan kasnije 2.442, dok je posle jučerašnjeg preseka bilo gotovo 3.000 novih slučajeva, tačnije 2.956 novozaraženih.

Policijski čas nije tema.

Kon je naglasio da je "policijski čas prošla tema", te da je za tu meru potrebno mnogo vremena i truda.

- Sam policijski čas je prošla tema, ali radno vreme jeste tema - naveo je Kon i dodao:

- Mi smo sve upozoravali, rekli smo da je rizik produženi vikend, boravk na raznim zimovanjima, da trba da se drži distnaca i da je svako ko ode u povećanom riziku. Čak i posle raspusta je uočeno da su dece koja su bila na zimovanjima donela virus - naveo je dr Kon.

(Kurir.rs)

Kurir