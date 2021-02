NATERANI SMO NA CENKANJE OKO RADNOG VREMENA: Doktor Kon otkrio da će sigurno biti POOŠTRAVANJA MERA ZA VIKED!

Nekakvog skraćenja vremena ugostiteljskih objekata će svakako biti. Ako nekome kažete da ne može da radi tokom vikenda, to je skraćenje radnog vremena - rekao je danas dr Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa.

On je rekao da to znači da "neko ne radi za vikend uopšte". Epidemiolog je govorio na koga se ta mera odnosi.

- Mi smo definisali mesta koja su najveća mesta zaražavanja. Prvenstveno se odnosi na skijališta, što je više puta rečeno - podvukao je Kon u Danu uživo.

Kon je govorio i da nešto slično možemo da očekujemo i kada je reč o kafićima, restoranima i tržnim centrima.

- Ovako ostaviti takvo naglo punjenje bez mera za vikend, jednostavno nije prihvatljivo. Mi iz medicinskog dela Kriznog štaba smo naterani na to cenkanje oko radnog vremena, da li do 18 ili do 20 sati. Ta dva sata svakako ništa ne znače - dodao je epidemiolog i nastavio:

- Ali vikendi jesu dani povećanih frekvencija kontakata. I potpuno smo svesni da će biti privatnog okupljanja. Što se tiče pooštravanja mera, to je vrlo ozbiljno obećano, tako da će toga sigurno biti - podvukao je.

