VUČIĆ: Srbija do sada nabavila 2,62 miliona vakcina, to je neverovatan rezultat

Sa novih 100.000 doza ruske vakcine Sputnjik V, Srbija je od početka pandemije korona virusa nabavila ukupno 2.620.000 vakcna, što znači oko 1,4 miliona vakcinisanih građana, izjavio je sinoć predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- To je oko 1,4 miliona vakcinisanih, jer AstraZeneka ide tek za 12 nedelja. Do sada smo obezbedili vakcinu i revakcinaciju za 1,4 miliona ljudi. Ponosan sam. To je oko 25 odsto ljudi. To je neverovatan rezultat koji je Srbija, ponosna, slobodarska, nezavisna, uspela da obezbedi - rekao je Vučić.

Kako je rekao novinarima nakon što je dočekao avion sa 100.000 doza ruske vakcine, to je dobar dan za Srbiju, jer je reč o drugoj dozi, što je važno, jer koliko danas, počinje revakcinacija ruskom vakcinom.

foto: Tanjug/Tara Radovanović

- Naši ruski prijatelji su sve što smo dogovorili, uradili na vreme. Beskrajno smo zahvalni sa ovim što smo dobili iz Moskve, sada imamo 293.000 doza Sputnjika V - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao da je to ogromna podrška i pomoć Rusije, zbog čega je, kaže, posebno zahvalan predsedniku Vladimiru Putinu.

Podsetio je da je i Rusija imala probleme u borbi sa pandemijom korona virusa, ali su, kaže, i pored toga, imali razumevanja za Srbiju i našli način da nam pomognu.

- Ja sam molio Putina da nam pomogne i ovo je izraz njegove volje i želje da pomogne Srbiji i srpskom narodu - rekao je Vučić.

Predsednik je ukazao i da Srbiji predstoji suštinski važan posao u narednom periodu, da prozivodi rusku vakcinu.

- Nadam se da možemo da počnemo do kraja godine da proizvodimo vakcinu, jer bi to rešilo naše probleme. Korona neće nestati, otići, ali ćemo moći da se vakcinišemo - rekao je Vučić.

On je dodao da je to veliki i težak zadatak i dodao da je zahvalan ruskim partnerima što su Srbiji pružili šansu da uđe u proces proizvodnje vakcine.

- Naši bi kapaciteti bili do 20 miliona vakcina, a sve preko toga, oko pet - šest miliona doza bismo podelili prijateljima u regionu. To je važno - rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir