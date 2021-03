NAPETO! SRBIJA SE ZATVARA NA SEDAM DANA? Radiće samo apoteke, marketi i pumpe, samo nas KOMPROMIS DELI OD NAJNOVIJIH MERA!

Kako će izgledati život u Srbiji u narednom periodu - biće nam saopšteno u petak.

Medicinski deo kriznog štaba na sednicu dolazi s istovetnim zahtevom koji su izneli i u ponedeljak - da se na minimum sedam dana zatvori sve, osim apoteka, prodavnica prehrambene robe i benzinskih pumpi.

S druge strane, oni koji zastupaju ekonomske aspekte kažu da bi se mogao pronaći kompromis, pa da za vikend bude sve zatvoreno, izuzev pomenutih objekata, a da od ponedeljka do petka radno vreme bude skraćeno do 18 časova. Predsednik Aleksandar Vučić je već rekao da je Srbija daleko od uvođenja vanrednog stanja.

Bez alternative

Epidemiolog i član kriznog štaba dr Predrag Kon istakao je da epidemiološka situacija ne može da se ignoriše i da je ona u Beogradu katastrofalna. - Ostajemo pri našem stavu da zatvaranje kafića i restorana nema alternativu. Jasno nam je da bi to trebalo da traje najmanje dve-tri nedelje, ali znamo da iz raznih razloga to nije moguće. Međutim, svako smanjenje kontakata koje onemogućava okupljanja sada mnogo znači - kazao je Kon gostujući na TV Prva.

Njegova je procena, a dele je i ostali članovi medicinskog dela kriznog štaba, jeste da će u narednih desetak dana biti porasta broja zaraženih i da je najefikasniji način da se zaustavi prenošenje zaraze da se sve zatvori na 21 dan. Međutim, to bi uticalo na ekonomiju, te stoga traže da se zaključavanje svede na barem sedam dana.

Član kriznog štaba dr Mirsad Đerlek gostujući na Pinku govorio je o velikom problemu u kojem bismo mogli da se nađemo: - Transmisija virusa je enormno brza, na kriznom štabu i Vladi je jedan od najtežih zadataka od početka epidemije. Moramo da vidimo šta bi značio lokdaun i da budemo jasni - znači smanjena javna potrošnja, pad proizvodnje i izvoza, i ono što je najbolnije za nas, pad BDP. Zdravlje ljudi i ljudski životi moraju biti na prvom mestu. Ubeđen sam da će krizni štab i Vlada doneti najbolju odluku za sve.

Đerlek je podvukao da postoji jedan problem o kojem većina ljudi ne razmišlja: - Brine me pogoršanje epidemiološke situacije, koje bi zaustavilo vakcinaciju kao jedino oružje, figurativno, da dođemo nekako do kontrole nad situacijom. Nadam se da do toga neće doći, ali me plaši podsvesno da se virus toliko proširi da dovede vakcinaciju u pitanje.

Stampedo

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić još jednom je ponovio da u Beogradu postoji nulta tolerancija za sve koji organizuju žurke i krše epidemiološke mere i na taj način izlažu građane širenju zaraze. - Ali nećemo dopustiti i ne možemo da se složimo s tim da se uvede nulta tolerancija na život, a to bi se dogodilo ukoliko bi bio prihvaćen predlog o uvođenju policijskog časa, odnosno da sedam ili 10 dana u Beogradu i Srbiji ništa ne radi - rekao je Vesić novinarima i dodao da je prošli vikend pokazao da, ukoliko se radno vreme ugostiteljskih objekata i tržnih centara ograniči do 14 sati, nastaje pravi stampedo u tim objektima i da isti broj ljudi boravi na istom prostoru u kraćem vremenskom periodu.

Istakao je da bi odluka da se sve zatvori bila pogubna po male, porodične firme i dodao da niko ne razmišlja o tome kakve bi posledice takva odluka imala po mentalno zdravlje stanovništva.

Okupljanje velikog broja ljudi Strah od zadušnica u subotu foto: Beta/Emil Vaš Ono o čemu se uveliko razmišlja kao mogućem problem po dalji razvoj epidemiološke situacije jeste okupljanje na grobljima širom Srbije u subotu. Pokrajinski sekretar za zdravlje i član kriznog štaba za borbu protiv korone Zoran Gojković rekao je za Kurir da će se na sednici kriznog štaba razgovarati i o Velikim (zimskim) zadušnicama, kada će na groblja izaći veliki broj ljudi. Epidemiolog Žarko Ranković, član niškog gradskog štaba za vanredne situacije, kazao je za Kurir da su razmatrali uputstva za zadušnice: - Svim pogrebnim uslugama je rečeno da se organizuje kontrola na grobljima, da su obavezne maske i da oko jednog grobnog mesta ne može se okupiti više od pet ljudi. Zadušnice su običaj i ne možemo zabraniti ljudima da ga ispoštuju, ali moraju poštovati distancu i da nose maske. A. K.

