UPALJEN METEOALARM! Stiglo hitno upozorenje RHMZ: Pašće SNEG i u Beogradu, CIKLON ĆE NOĆAS ZALEDITI SRBIJU!

Tokom noći, sutra ujutro i pre podne u većini krajeva oblačno sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača za pet do deset centimetara, u jugozapadnim, centralnnim i istočnim krajevima lokalno i više.

U planinskim krajevima očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača od 10 do 15 cm, naveo je RHMZ. Zbog toga će sutra na snazi biti narandžasti meteo alarm, i to na teritoriji Istočne Srbije, Jugoistočne, Jugozapadne Srbije i Kosova i Metohije. Sa juga će ovakvo vreme u toku noći stići i u prestonicu. Kiša će večeras i sutra ujutru preći u susnežicu i sneg.

Meteorolog Đorđe Đurić objašnjava da iza ledenog talasa koji je pred nama zapravo stoji ciklon koji će povući veoma hladnu vazdušnu masu sa severoistoka dalje prema jugu preko našeg područja.

"Tokom utorka i srede preko južnih predela Italije i južnog dela Jadrana premeštaće se plitak ciklon, koji će se premeštati dalje na istok, dok se sa severa i severoistoka očekuje uticaj snažnog anticiklona. Ovaj ciklon doneće obilnije padavine južnim i jugozapadnim predelima Balkana, tako da se obilna kiša i sneg očekuju u Grčkoj, Severnoj Makedoniji, u Albaniji i u Crnoj Gori, a ovaj oblačni sistem sa padavinama sa juga zahvatiće i veći deo Srbije, izuzev krajni sever Srbije, tj. Vojvodinu. Inače, ovaj ciklon povući će i veoma hladnu vazdušnu masu sa severoistoka dalje prena jugu preko našeg područja", naveo je meteorolog.

Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Minimalna temperatura od -4 stepena na severu do 2 stepena na jugu, u Beogradu -1, maksimalna dnevna od 5 stepeni na jugu do 9 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 7°C.

On dodaje, međutim, da će već sutra posle podne i uveče doći do razvedravanja, sneg će postepeno slabiti do konačnog prestanka. Posle jutranjeg mraza, u četvrtak pretežno sunčano ili umereno oblačno. Maksimalna temperatura tokom dana biće od 6 do 12°C, u Beogradu do 11°C.

