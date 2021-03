STIŽE BABA MARTA: Meteorolog Đurić najavio novi pad temperature, sneg, pljuskove i grmljavinu! ALI ZA VIKEND SLEDI PREOKRET

Pored prolećnih temperatura koje su zabeležene u danima za nama, meteorolog Đorđe Đurić sada je najavio i Baba Martu i sneg.

"U utorak na severu Srbije promenljivo oblačno i suvo. U ostalim predelima oblačno, na jugu sa kišom, na planinama sa snegom. U toku večeri i noći ovo naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom proširiće se i na ostale predele Srbije, izuzev na Vojvodinu gde će ostati suvo. U toku noći kiša će i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg", napisao je Đurić na Fejsbuku.

Minimanlna temperatura kretaće se sutra od - 4 na severu do dva stepena na jugu Srbije, dok će u Beogradu biti -1. U najtoplijem delu dana živa u termometru biće oko petog podeoka na jugu, do devetog na severu zemlje. U Beogradu maksimalnih sedam.

"U sredu na severu Srbije promenljivo oblačno i suvo. U ostalim predelima biće oblačno i veoma hladno sa kišim, susnežicom i snegom, uz povećanje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima, a manji snežni pokrivač formirao bi se ponegde i u nižim predelima južne i centralne Srbije", najavio je Đurić.

Međutim, susnežica i sneg očekuju se i u Beogradu u jutarnjim časovima.

"U nižim predelima Srbije ne očekuju se značajnije formiranje snežnog pokrivača, a ukoliko dođe do formiranja, tokom dana će se brzo topiti. Najviše snega biće na jugu Srbije, gde bi trebalo da padne 10 do 20 centimetara snega", navodi meteorolog.

Maksimalna temperatura od 1 na jugu do 9 na severu Srbije, u Beogradu do 7 stepena. Krajem dana i tokom večeri razvedravanje.

I narednih dana se očekuje pretežno sunčano ili umereno oblačno.

"U četvrtak maksimalna temperatura tokom dana biće od 6 do 12, u Beogradu do 11 stepeni. U petak umereno oblačno. Na severu jače naoblačenje, krajem dana sa kišom. Za vikend toplije, ali promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, a biće uslova i za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 13 do 17 stepeni, u Beogradu oko 15", napisao je Đurić.

(Kurir.rs)

Kurir