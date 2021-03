NA LEKOVIMA ZBOG SINA MANIJAKA: Otac u šoku posle hapšenja Nemanje, sumnja da je sve neka NAMEŠTALJKA!

Stanovnici sela Orljane kraj Niša, u kome živi uhapšeni Nemanja Stojiljković (25), osumnjičen za distribuciju maloletničke pornografije, zaprepašćeni su zbog saznanja da je njihov komšija završio u pritvoru.

Iako je Nemanja, kako je i sam ranije potvrdio za Kurir, na Telegramu otvorio grupu „Nišlijke“, na kojoj su muškarci bez dozvole delili eksplicitne slike bivših devojaka, među kojima su i maloletnice, te objavljivali i njihove adrese i brojeve telefona, celo rodno selo Orljane stalo je u njegovu odbranu.

Nemanju i njegovu sestru je, po rečima meštana, ostavila majka odavno, a odgajio ih je otac Miljan Smiljković, kome je zbog dešavanja sa sinom ozbiljno narušeno zdravlje. Nemanja je uhapšen i sledi reč tužioca, a njegov otac sumnja da je sve što se događa s njegovim sinom neka nameštaljka.

foto: Kurir/M.S.

Iz svog dvorišta Miljan nam kaže da nema komentar, ali onda, očigledno da bi izbacio malo muke iz sebe, priča kako ga je sve ozbiljno uzdrmalo.

- Uopšte ne znam odakle me sve ovo snašlo. Pijem lekove za smirenje, na „bromazepamima“ sam jer sam se godinama trudio da ih izvedem na pravi put i mislim da jesam, ali sad ovo... Ne znam šta da kažem, to je momak za koga se ne pamti da je napravio neki incident u selu. On je bio u vojsci. Skoro je došao i nije kao drugi momci šenlučio po selu, ma ne. Sedeo je kod kuće, pomagao mi nešto i odjednom naslovi kao da mi je sin neki manijak. Meni sve ovo liči na nekakvu nameštaljku - priča otac Miljan za Kurir.

U selu Orljanu, od onih koji razumeju društvene mreže, ne vide krivično delo Stojiljkovića jer, kako vele, nije on postavljao slike devojaka već je „otvorio grupu s pravilima“. Marijana S. navodi da grupa ima nekoliko hiljada članova i da njen komšija ne može da prati svaki korak onih koji postavljaju slike ili video-materijal.

foto: Kurir/M.S.

Stojiljkovićev prvi komšija Ljuba pak kaže da su internet i društvene mreže postale moderne.

- Imate televizije i novine koje svaki dan pokazuju ko je prvi put vodio ljubav, šta se događa u krevetu nekog poznatog i deca nam postaju takva. Država mora da spreči da se takvi sadržaji prikazuju. Nemanja se još kao mali igrao s mojim unukom. To je dečko za primer. Pre vojske nije izlazio po kafanama i kafićima, nema mrlju. Kad prođe kroz selo, uvek se uredno javi. Otac ih je sam odgojio i svi u selu pričamo o njegovoj požrtvovanosti za decu. Sad je našo neki posao i pored svega toga policija nam ušla u ulicu i odveli ga kao kriminalca. Nepravda, bato moj - priča komšija Ljuba.

SASLUŠAN U TUŽILAŠTVU Izneo odbranu Nemanja Stojiljković uhapšen je u četvrtak, a juče je saslušan u tužilaštvu za borbu protiv visokotehnološkog kriminala zbog sumnje da je bio administrator grupa na aplikaciji Telegram, te da je činio javno dostupnim fotografije i video-snimke pornografske sadržine nastale iskorišćavanjem maloletnog lica. Osumnjičeni je izneo odbranu koja će biti proverena, rečeno je Tanjugu u tužilaštvu, koje je za Nemanju zatražilo meru zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa više određenih osoba, kao i za posećivanje određenih mesta koja su u vezi sa izvršenjem krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

