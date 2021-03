BRANISLAV TIODOROVIĆ I MIŠA REČIĆ U USIJANJU DANA: Da li su potrebna nova ograničenja da bi se zaustavila pandemija (KURIR TV)

Krizni štab Srbije za borbu protiv kovida 19 je doneo nove, pooštrene mere za narednih pet dana, ali je to tek deo onoga što je medicinski deo Kriznog štaba zahtevao u borbi protiv opakog virusa.

Stvar će se, očekivano, slomila na ugostiteljima, ali se ovde ne postavlja pitanje zašto na njima, već zašto samo pet dana. Takođe, ako uzmemo da je svaki put dosad Krizni štab objašnjavao da se efekat mera vidi tek sedam dana posle svršetka primene, pitanje je i da li će se idućeg ponedeljka moći razumno proceniti situacija koja se pogoršava.

foto: Kurir

Gosti Usijanja su dr Branislav Tiodorović, infektolog i član Kriznog štaba i Miša Rečić iz Udruženja ugostitelja.

- Da smo ove mere primenili oko Sretenja, bili bi u mnogo boljoj situaciji. Da smo svi bili spremni na to, verovatno bi bila cifra daleko ispod. Ovih pet dana su test možemo li biti posle godinu dana da ispoštujemo mere do kraja. Ne očekujemo da ćemo za 5 dana imati veće poboljšanje. Sad je daleki ideal ispod 1.000 zaraženih. Sad imamo daleko zarazniji britanski soj, sve su bolnice prepune, čak i Arena daje kiseoničku potporu. To je problem, potrebne su stroge mere da bi se kontrolisala situacija, kaže doktor Tiodorović.

- Po merama smo mnogo blaži mego u mnogim zemljama u Evropi. Razumem da je ugostiteljima veoma teško, ja sam dao predlog sa se ti ljudi trebalo da budu oslobođeni poreza, to kažem kao građanin, i oni treba sve da ovo prežive, a to je vrlo važna delatnost. Sednica Kriznog štaba nije bila nimalo laka, a najgora stvar je da nam se zdravstveni sistem raspadne. Pune nam se sve bolnice, i one dve koje smo napravili, kaže Tiodorović.

- U Beogradu od noćnih klubova zavisi oko 12.000 ljudi, a u ugostiteljstvu radi sada oko 48.000 ljudi. Najbolje je da se sve zatvori na dve nedelje pa da se situacija reši, kaže Rečić.

(Kurir.rs)

Kurir