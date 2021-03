LESKOVČANIN VELIKOG SRCA: Marko išao od vrata do vrata i skupio više od 50.000 dinara za lečenja malog Stefana

Tridesetčetvorogodišnji Leskovčanin Marko Šoškić, na srpskoj rep sceni poznatiji kao Shole, krenuo je danas u kampanju "od vrata do vrata" i samoinicijativno od svojih sugrađana skupio preko 50.000 dinara za lečenje četvorogodišnjeg Stefana Ranđelovića iz Presečine koji je dobio generalizovane interiktalne epileptičke abnormalnosti koje sugerišu generalizovani tip epilepsije sa svega devet meseci. Sada je neophodno da Stefan ode na dalje lečenje u Turskoj.

Šoškić kaže da ga je sudbina mališana jako pogodila, te da se odlučio na ovakav vid akcije jedino iz razloga što zbog aktuelnih epidemioloških mera trenutno ne radi, a svoje veme je želeo da pokloni korisnim stvarima.

“Video sam na društvenim mrežama kako se ljudi raspituju kako mogu da uplate novac i da li moraju da idu baš do banke ili pošte, jer se plaše gužvi i redova, pa sam rešio da ja odem do njih, pokupim novac, i uplatim na račun porodice malog Stefana. Sve je javno i transparentno, do sada mi se javilo preko 30 ljudi, skupio sam do 19 časova preko 50.000 dinara, i svako to može da proveri. Naši ljudi su divni i imaju veliko srce. Nakon objave na Rešetki, ljudi su mi se sami javljali i pitali gde možemo da se nađemo da mi daju novac. Samo ih treba malo, kako se to kaže, pogurati”, ističe Šoškić i dodaje da će akciju prikupljanja pomoći nastaviti do ponedeljka.

Tada već mora na posao.

Pomoć za bolji život malog Stefana možete uplatiti i na sledeći način:

Uplatom na dinarski račun: 165-7010855807-48

Uplatom na devizni račun:

IBAN RS351657010855831-73

Uplatom preko Paypal platforme

Paypal.me/pokrenizivot

Doniraj i pomozi, Pokreni Život u slozi

www.pokrenizivot.com/korisnici

