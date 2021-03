ZORAN ZAEV EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Zaštitićemo dr Džekija kome prete smrću jer želi da volontira u Srbiji! LIČNO ĆU REŠITI PROBLEM

Zoran Zaev, premijer Severne Makedonije, kaže za Kurir da će lično da razgovara sa anesteziologom dr Abduldželalom Esatijem (67) iz Tearca kod Tetova, čijoj porodici, kako tvrdi sam doktor Džeki, prete smrću jer moli da volontira u Srbiji i to uglavnom njegovi sunarodnici Albanci.

Zaev ističe da će zaštititi porodicu Esati, a doktora zamoliti da pomogne u borbi protiv kovida-19 u nekoj od bolnica u Severnoj Makedoniji.

- Lično ću razgovarati sa doktorom Esatijem da vidim kakve su to pretnje. Žao mi je što se to dešava, Tetovo je primer suživota više nacija i mi ćemo pokazati da je Severna Makedonija država gde svi mogu zajedno i mirno da žive, i Makedonci, i Albanci, i Srbi, i Vlasi, i Turci... Nažalost, u svakom društvu ima pojedinaca koji ne misle tako, pa i prete na najgori način. Lično ću se pozabaviti ovim slučajem. Da to rešimo - kaže za Kurir Zaev.

Predsednik Vlade Severne Makedonije ističe i da mu je drago što je dr Esati pokazao da je pre svega čovek i zato će ga njegova država angažovati da pomogne u borbi protiv koronavirusa.

foto: Privatna Arhiva

- Drago mi je što se kroz reči dr Esatija još jednom potvrđujemo koliko smo mali region, koliko smo povezani u Jugoistočnoj Evropi i koliko volimo jedni druge, bez razlike da li smo Makedonci, Albanci, Srbi, Bošnjaci ili bilo koja druga nacija. I svi treba da podržimo saradnju na svakom području. Jedino potizivno iz ove pandemije jeste da smo pokazali, kao što je to učinio dr Esati, da smo pre svega ljudi, koji želimo jedni drugima da pomognemo i da poboljšamo život i zdravlje svih. Lično ću potražiti doktora Esatija jer nam realno treba svaki lekar, a posebno anesteziolog, a zamoliću ga da nam pomogne u nekoj kovid bolnici - ističe Zaev.

Podsetimo, dr Džeki, koji je za Kurir ispričao da ima samo jednu želju, a to je da kao anesteziolog volontira u kovid bolnici u Srbiji, od objavljivanja našeg teksta zajedno sa članovima porodice dobija silne pretnje, uglavnom od njihovih sunarodnika.

Dr Džeki je i zvanično, pre nekoliko dana, pisao predsedniku Aleksandru Vučiću tražeći da volontira u Srbiji i time se oduži srpskom narodu. Želeo je da volontira i u Severnoj Makedoniji, ali u dva navrata nije dobio nikakav odgovor, a dobrovoljno bi pomogao u borbi protiv pošasti i u bilo kojoj drugoj državi nekadašnje SFRJ.

- Hiljade i hiljade poruke je moj sin, koji inače specijalizira anesteziologiju, dobio preko društvenih mreža, u kojima nam prete. Ima tu i poruka da će nas ubiti, da ćemo ostati bez glave, da će mi ćerku silovati. A o uvredama i vulgarnostima tek da ne pričam - kaže za Kurir dr Džeki.

Dodaje da je cela moja porodica preplašena:

- Imam sina, ćerku, četvoro maloletne unučadi..., a svi su prestrašeni i strahuju za svoju bezbednost. Mi smo obični ljudi, živimo u malom mestu, u kome se svi znamo, niko nikada kuću ne zaključava, a sada su svi moji preplašeni i brini da li će nas neko napasti usred noći. Pretnje stižu uglavnom od Albanaca sa svih strana, iz Kumanova, Skoplja, Gostivara...

(Kurir.rs/J.S.Spasić)

Kurir