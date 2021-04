PREMINUO POSLE PRIJEMA U KOVID BOLNICU: Muškarcu (72) iz Kraljeva pluća bila skroz uništena, a doktori tvrde da je ODBIJAO LEČENJE

Sedamdesetdvogodišnji muškarac preminuo je u subotu od posledica virusa korona po dolasku na pregled u kovid ambulantu Infektivnog odeljenja kraljevačke bolnice.

Prema svedočenjima medicinskog osoblja, Kraljevčanina, lošeg zdravstvenog stanja, na pregled je dovela porodica, ali se posle prijema na lekarski pregled onesvestio i posle pokušaja reanimacije preminuo.

- Pluća su mu bila u izuzetnom teškom stanju. Na snimku se videlo da su pluća uništena i imao je pleuralni izliv sa jedne strane. Odmah je snimljen, ali je na kolicima posle snimanja kolabirao. Intubiran je, reanimiran, ali bez uspeha, nažalost - rekao je dr Zoran Mrvić, direktor Opšte bolnice "Studenica" u Kraljevu.

Prema njegovim rečima, preminuli muškarac se do subote nije javljao na pregled, a iako je porodica insistirala da ode na lečenje, on je to danima uporno odbijao.

(Kurir.rs/J.S.)