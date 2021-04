SVE MERE KRIZNOG ŠTABA NA JEDNOM MESTU, DO DETALJA: Šta bi moglo da nas sačeka u ponedeljak?

BEOGRAD - Krizni štab predložio je popuštanje mera od ponedeljka, ukoliko se epidemijska situacija ne bude pogoršavala. Šta je trenutno na snazi, a šta bi moglo da nas čeka od ponedeljka?

Na jučerašnjoj sednici Kriznog štaba predloženo je da se od ponedeljka dozvoli otvaranje ugostiteljskih objekata u baštama i na otvorenom, i to isključivo pod udređenim uslovima koje će biti precizirane za vikend, objavio je javni servis.

Ugostitelji

Rad ugostitelja unutar objekata neće biti moguć.

Dok nove mere ne stupe na snagu u ponedeljak, ugostiteljski objekti mogu vršiti šalterska prodaju hrane i pića, a dostava se može vršiti 24 sata dnevno.

Trenutno je do ponedeljka aktuelna i mera koja se odnosi i na hotele, a u kojima restorani i kafei mogu usluživati samo i isključivo goste hotela sa prijavljenim boravkom do 21 sat.

foto: Zorana Jevtić

Radno vreme ostalih objekata

Krizni štab danas je predložio i da se radno vreme svih objekata, uključujući one koji već rade i one koji će biti otvoreni, od ponedeljka produžava maksimalno do 22 časa.

Ovo se odnosi na prodavnice prehrambene robe, frizerske i kozmetičke salone, teretane, spa centre, koji trenutno rade do 20 časova.

Ustanove kulture – bioskopi, pozorišta, galerije, biblioteke – takođe će moći da rade do 22 časa. Ustanove kulture trenutno rade do 21 sat.

Tržni centri, koji su zatvoreni već nekoliko nedelja, neće raditi ni od ponedeljka. Sledeće nedelje biće razmotreno od kada bi mogli da rade i pod kojim uslovima.

foto: AP Photo/Ronald Zak

Ulazak u Srbiju

Svi građani Srbije koji su potpuno vakcinisani, s potvrdom o vakcinaciji iz Srbije, mogu da uđu u zemlju bez pi-si-ar testa i bez izolacije. Takođe, i stranci koji su potpuno vakcinisani u Srbiji mogu da uđu u našu zemlju bez karantina, pi-si-ar testa i izolacije.

Potpuna vakcinacija podrazumeva dve doze "sputnjika", dve doze "Fajzera", dve doze "Sinofarma" i prvu dozu "Astra-Zeneke".

Izolacija

Svi koji u svom domaćinstvu imaju nekog ukućana koji je oboleo moraju da idu u izolaciju do 14 dana. To ne važi za one za koje se zna da su preležali koronu, one koji su se vakcinisali i zdravstvene radnike.

Svakako, u izolaciji moraju biti i oni koji su zaraženi koronom, a nemaju simptome bolesti.

Škole

Svi srednjoškolci i stariji osnovci ostaju na onlajn nastavi i u narednom periodu. Oni mogu da, u kontrolisanim i bezbednim uslovima, idu u školu samo na ocenjivanje.

(Kurir.rs/RTS)