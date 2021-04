IZ UDRUŽENJA DIJABETES REVOLUCIJA OGORČENI: Minuti su delili dečaka od SMRTI zbog slatkiša koji radnici nisu hteli da mu daju

Kada neko ima dijabetes i naglo mu padne šećer, u pitanju su bukvalno sekunde da se reaguje! Četrnaestogodišnji M. S. je zbog nehumanosti prodavaca u trgovini mogao za 45 minuta da bude mrtav. To je velika sramota i može da se tretira bukvalno kao pokušaj ubistva iz nehata zbog neznanja, neljudskosti...

Ovo za Kurir govori Dušan Rajić (35), vidno potresen ispovešću Marije M. (39) iz Bačke Palanke za Kurir, čiji je sin (14), koji boluje o dijabetesa, umalo preminuo u četvrtak kada radnici u trgovini "Podunavlje" nisu želeli da mu daju običnu čokoladnu bananicu od 17 dinara kako bi podigao nivo šećera u krvi. Dušan je sam dijabetičar i sa bratom Stojanom osnovao je udruženje "Dijabetes revolucija - Nisi sam", a građani na njihovom Instragram i Fejsbuk nalozima mogu potražiti svet, postaviti pitanje, pa čak i dobiti besplatno lekove.

Marija je za Kurir ispričala da je prodavac čak udario druga njenog deteta, koji je u panici, kada je M. S. pao na zemlju i počeo da se trese, pokušao da mu pomogne tako što je ukrao bananicu.

Rajić za Kurir kaže da ne može da razume takav postupak radnika, ali i kompanije koje je stala iza njega umesto da odmah osudi ovaj sraman čin.

- Kada se nekom sloši, najbolje je dati sok, jer se najbrže apsorbuje, a imali smo primere čak i bolnicama da se takvim pacijentima daje hleb koji tek za sat vremena diže nivo šećera. To je kao mučenje u Aušvicu, jer tih sat vremena mogu biti kobni. Nažalost, imali smo i primere da trudnice gube decu zbog toga. Što je duže organizam bez šećera, to je veća mogućnost za trajna oštećenja. Ta kompanija "Podunavlje" a. d. trebalo je da dostavi snimak sa kamera pa da vidimo da li je radnik udario dete, a ne da šalju lažno saopštenje! Trebalo je odmah da se ograde od postupka svojih prodavaca, da ih javno osude i da ta osoba dobije otkaz jer je nekom ugrozila život! - kaže Rajić, koji na temu dijabetesa drži i predavanja na Medicinskom fakultetu, a dobio je i najveće priznaje od predsednice italijanskog borda endokrinologa za svoju borbu:

- Od dijabetesa u Srbiji boluje milion ljudi. Veoma je važno raditi na prevenciji i apelujemo na državu da omogući svima da nabave specijalne senzore koje 24 sata mere nivo šećera u krvi, a ako taj nivo padne previše, oglašava se alarm i dete bi moglo na vreme da reaguje i deca više ne bi morala da se bockaju četiri, pet puta na dan. Mislim da je to i jeftinije za državu, nego kasnije lečenje komplikacija. Zbog šećerne bolesti dolazi do amputacija, slepila, to su užasne stvari, da ne pričamo o psihičkim posledicama.

"Podunavlje" a. d. Samo kratko saopštenje Kurir je i juče pokušao da stupi u kontakt s predsednikom kompanije "Podunjavlje" a. d., ali se ni na jedan broj telefona niko nije javljao. Predsednik ove kompanije je Marjan Rnić, koji je 2019. godine dobio Oktobarsku nagradu opštine Bačka Palanka za postignute rezultate iz oblasti sporta, jer ga u lokalnim medijima nazivaju "alfom i omegom" i glavnim finansijerom OFK Bačka. Prema podacima dostupnim na internetu, "Podunavlje" a. d. zapošljava 900 radnika. U saopštenju koje su postavili na svom sajtu navedeno je da su pokrenuli istragu o incidentu.

