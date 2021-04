OVAJ UTORAK JE BOLJI NEGO PRETHODNA 4! Procenat novozaraženih sve manji, vide se efekti mera i vakcinacije

U Srbiji su u prethodna 24 sata na korona virus testirano 16.116 građana od kojih je 3.572 novozaraženih, to deluje kao da je došlo do porasta broja novih slučajeva virusa, to ipak nije tako.

Ponedeljkom su korona brojke inače niže nego ostalih dana jer je to posledica vikenda i manjeg broja testiranih.

Ako uporadimo današnji presek sa prethodnim brojkama koje smo imali utorkom jasno je da smo i dalje na dobrom putu.

Ovo je presek broj novozaraženih, testiranih i procenat pozitivnih od današnjeg dana ali i prethodna četiri utorka.

13.04. - 3.572 (16.116) 22,1%

06.04. - 4.398 (18.233) 24,1%

30.03. - 5.471 (18.528) 29,5%

23.03. - 5.475 (18.158) 30,1%

16.03. - 5.201 (17.782) 29,2%

Na osnovu ovih podataka vidimo da su i danas brojke znatno bolje nego ranijih dana što se povezuje sa epidemiološkim merama i vakcinaciji.

(Kurir.rs)