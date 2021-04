JAJA NA PIJACI TRI PUTA SKUPLJA NEGO U PRODAVNICI! Cena domaćih jaja na pijaci po komadu 20-30 dinara, a u marketima 7-10 dinara

Uoči Uskrsa, koji slavimo u nedelju, tezge na pijacama i u prodavnicama krcate su jajima svih klasa i porekla, a raznolikost ponude prati još veća razlika u cenama, pa su tako kokošja sveža jaja na pijaci čak tri puta skuplja nego u marketima!

Kako su se uverili reporteri Kurira, supermarketi su započeli trku sniženjima ovog simbola Uskrsa, pa se tako komad jaja M grupe nudi po ceni od sedam dinara u kornetu sa 30 komada, dok kutije od 10 komada mahom koštaju 95 dinara. Domaća jaja na pijaci, međutim, koštaju od 20 do 30 dinara po komadu!

foto: Privatna arhiva

Prodavci na pijaci tvrde za Kurir da cene jaja nisu dizali zbog Uskrsa, a njihovu visinu pravdaju kvalitetom domaće proizvodnje.

foto: Privatna arhiva

- Znam da je cena jaja u prodavnicama snižena, ali to su industrijska jaja, mi prodajemo samo prava domaća. Ovde imam stalne mušterije koje poručuju domaća jaja, koja su mnogo boljeg kvaliteta, ukusnija i zdravija. Ovu cenu držimo tokom cele godine, nismo je podigli zbog praznika, ali prodaja je svakako ostala ista. Do kraja nedelje očekujemo i veću potražnju jaja. Naše mušterije su navikle na domaći kvalitet i ne verujem da će ih snižena cena u marketima privući - rekla je Biljana Todorović, prodavačica na pijaci Zeleni venac.

Međutim, Rade Škorić, predsednik Udruženja Srbije za živinarsvo, šokiran je cenovnicima na pijacama i sumnja da su oni posledica većeg kvaliteta, pogotovu kada je, kako kaže, tržište preplavljeno ovim proizvodom.

- Proizvodnja jaja kod nas je veća za 50 odsto u odnosu na prošlu godinu, a samim tim imamo i više jaja nego što je potrebno, zbog toga cene na tržištu padaju. Ovogodišnja cena u marketima je manja za 20 odsto u odnosu na prošlu godinu. Što se tiče cene na pijacima, jako su sumnjive. Otići ću baš lično da vidim po čemu se ta jaja razlikuju od onih koja nude naši veliki proizvođači - naglasio je Škorić.

Objašnjava i da je većoj ponudi jaja na tržištu doprinela pandemija, zbog koje je smanjen izvoz, kao i potrošnja usled zatvorenih ugostiteljskih objekata. Inače, cena uskršnje dekoracije i boja za jaja takođe se razlikuje na pijaci i u marketima. Kesica boje za jaja u prodavnici košta pet-šest dinara, a na pijaci čak 10 do 20 dinara. Cena korpica je u prodavnici od 150 do 250 dinara (zavisi od veličine), a na pijaci od 200 do 350.

1 / 2 Foto: Privatna arhiva

Cenovnik jaja Tip Cena/kom Kokošja 8-10 u prodavnici / 20-30 na pijaci Morkina 100-150 Guščja 150-200 Pačja 100-150 * Cene su u dinarima

Cenovnik dekoracija Boje za jaja/kesica 5-20 Gel boje 120-150 Sličice 50 Korpice 100-350 Čokoladni zeka 150-280 * Cene su u dinarima

Kurir.rs/ A. Kocić