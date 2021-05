RHMZ RANO JUTROS NAJAVIO OLUJNI VETAR: Na snazi meteo alarm, narednih dana pljuskovi s grmljavinom

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, sa slabim i umerenim vetrom, koji će u košavskom području biti povremeno i jak.

Republički hidrometeorološki zavod najavio je za danas u košavskom području jak jugoistočni vetar. Kako je rano jutros objavljeno na sajtu RHMZ, na jugu Banata udari jugoistočnog vetra biće i olujni.

Zbog toga će na području Banata na snazi biti žuti meteo alarm.

Najniža temperatura biće od 6 do 13 stepeni C, najviša od 25 do 29 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u utorak će biti sunčano i toplo, u košavskom području sa umerenim i jakom jugoistočnim vetrom. U sredu pre podne na jugozapadu i zapadu, zatim i u ostalim krajevima naoblačenje i osveženje, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Zatim do kraja perioda sa češćom pojavom kiše i pljuskova, samo u petak i subotu u većem delu zemlje biće suvo.

