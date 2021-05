DA LI ĆE BITI PROSLAVE MATURE: Ministarstvo prosvete iznelo OVAJ predlog, Krizni štab odlučuje naredne nedelje

Ministarstvo prosvete uputilo je upit Kriznom štabu da se sagleda mogućnost da učenici matursko veče proslave u dvorištu škola, kao i ranijih godina, kaže resorni ministar Branko Ružić.

On dodaje da je bolje da im se takvo okupljanje dozvoli u tim uslovima, nego da se samoinicijativno organizuju.

"Jer tog dana deca će, hteli mi to da priznamo ili ne, na neki način to i obeležiti, a bolje je da to definišemo nego da to rade samoinicijativno na nekim drugim mestima i da dođe do nekih problema", rekao je Ružić za TV Prva.

Istakao je da će odluku doneti medicinski deo Kriznog štaba, te da očekuje da će se to pitanje sagledati tokom sledeće nedelje.

"Najvažnije je da sačuvamo zdravlje opšte populacije i ono što je ohrabujuće je da u obrazovnom sistemu nema registrovanih zaraženih", naveo je on.

(Kurir.rs/Tanjug)