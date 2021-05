MILAN LAINOVIĆ IZ JUTE ZA KURIR: Zamenske vaučere je moguće ustupiti nekom drugom, a evo kakva je procedura

Oko 300.000 građana Srbije, koji prošle godine zbog pandemije koronavirusa nisu mogli da otputuju na uplaćeno letovanje, dobilo je zamenske vaučere. Međutim, kako su u međuvremenu neki od njih zbog krize sa koronavirusom ostali bez posla, sa smanjenim primanjima ili su imali neke druge porodične probleme, ove godine rešili su da preprodaju svoje vaučere! Tako se na pojedinim portalima mogu naći oglasi u kojima se po nižoj ceni "ustupaju" letovanja.

Milan Lainović, potpredsednik Asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta) i vlasnik jedne turističke agencije kaže da agencije mahom dozvoljavaju ustupanje aranžmana drugom putniku, jer im nije toliko važno ko putuje već da se putovanje realizuje.

foto: Shutterstock

- Mi dozvoljavamo našim putnicima da zamenske vaučere ustupe komšiji, prijatelju, drugu, kome god hoće. Procedura je jednostavna. Potrebno je da putnik samo dođe u agenciju i potpiše da ustupa aranžman na ime drugog putnika i tako to završavamo - kaže Lainović i dodaje da se i ranije dešavalo da ljudi ne mogu da putuju, pa im se na isti način izlazilo u susret.

- Agencija u slučaju odustajanja od aranžmana generalno postupa po opštim uslovima putovanja i putniku koji odustane vraća samo deo novca. To se dešava jer su smeštaji i/ili avioni već unapred plaćeni. Nigde više u svetu nije moguće putovanje, a da pre toga nije plaćeno stranim kompanijama. To je pogotovo tako sada u vreme korone - objašnjava Lainović i dodaje da oni koji koji ne žele da iskoriste zamenske vaučere mogu u agenciji od 1. do 15. januara 2022. podići novac.

(Kurir.rs/R. K.)