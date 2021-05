DA LI AGENCIJA VRAĆAJU NOVAC AKO SE RAZBOLITE? Evo šta se dešava ako ste uplatili letovanje u Grčkoj, pa dobili koronu

Pozitivan PCR test menja sve. Ako se samo jedan član porodice razboli od kovida ili neke druge bolesti, uplaćeni aranžman za letovanje, npr. u Grčkoj, može da bude otkazan.

Da li će agencija da da zamensko putovanje ili će vratiti pare, zavisi od ugovora koji je sa njom potpisan. Ipak, za relaksiranu situaciju presudno je osiguranje od otkaza, kako bi se imala mnogo bolja pregovaračka pozicija turiste sa agencijom. U Nacionalnoj organizaciji turističkih agencija Srbije (JUTA) naglašavaju da je putnik u obavezi da se edukuje po ovim pitanjima.

"Agencija ne može da vrati novac ukoliko vlasnik objekta za smeštaj ne želi da ga vrati, što uglavnom i jeste slučaj. Zato savetujemo putnike da uplate osiguranje od otkaza putovanja, da se upoznaju sa uslovima i time se osiguraju u slučaju nepredviđenih okolnosti", kaže Aleksandar Seničić, direktor JUTA.

I u turističkim agencijama ističu važnost poznavanja opštih uslova putovanja, koje putnici potpisuju prilikom uplate aranžmana.

"Agencija nije kriva ukoliko se putnik razboli. Da li će novac usled nepredviđenih okolnosti biti vraćen putniku ili ne zavisi od više faktora, pre svega, od aviokompanije, autobuskog prevoznika, hotelskog ili apartmanskog smeštaja. Najrigoroznije je kad su u pitanju apartmanski smeštaj i čarter letovi, oni sigurno ne vraćaju novac, stoga ni agencija nije u situaciji da isti vrati putniku, ti troškovi nazivaju se stvarni troškovi", kaže Vladimir Vlaho, vlasnik jedne turističke agencije.

"Mogućnost vraćanja celog iznosa uplaćenog aranžmana postoji, a to se dešava ukoliko neko drugi otkupi vaš termin preko popularnih last minut ponuda, tada agencija vraća kompletan iznos", dodaje Vlaho.

Različito od prošle godine, kada nas je pandemija virusom korona okovala, ove godine situacija je drugačija, zbog toga zamene termina putovanja uglavnom nema.

"Pre nekoliko dana putnik nije popunio PLF formular, inače, obavezan za ulazak u Grčku, ali mu je Er Srbija izašla u susret i omogućila promenu termina leta, međutim, to je izolovan slučaj. Od otvaranja granica do sada nismo imali situaciju da se neko razboleo neposredno pred put, ali putnici treba da imaju u vidu da agencija, kao organizator puta, od aranžmana ima zaradu oko 10 odsto, tako da povraćaj novca ili zamena termina ne zavisi samo od nas i razmatra se od slučaja do slučaja" rekao je Mirko Milanović, vlasnik jedne turističke agencije.

"Kada je u pitanju povraćaj novca, zbog nepredviđenih okolnosti, najrigidnije su buking rezervacije. To su aranžmani kod kojih se plaćanje vrši unapred, sa 20 odsto popusta. Naša agencija nudi osiguranje premijum putnicima, uz koje za 2 do 3 posto višu cenu dobijate mogućnost otkazivanja putovanja (čak i dan ranije) uz apsolutnu refundaciju novca", rekao je Ivan Radojević vlasnik jedne turističke agencije.

Šta je potrebno za ulazak u Grčku Popunjen PLF formular minimum 24h pre ulaska u Grčku Potvrdu o obavljenoj kompletnoj vakcinaciji bilo kojom vakcinom ili Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili Potvrdu da ste preležali virus ili Digitalni zeleni sertifikat (GreenPass) od 1. juna 2021 Za decu stariju od 5 godina potreban je: negativan test (deca mlađa od 5 godina ne moraju da ga imaju) ili potvrda o preležanom virusu za decu preko 5 godina

(Kurir.rs/Novosti)