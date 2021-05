GRADOVI ZAPRLJANI IZMETOM KUĆNIH LJUBIMACA: Ljudi ne čiste za psima, kazne su 10.000 dinara

Kučići po ulicama kaku, cipelu sam umazo govancom...

Ovako peva Bora Đorđević u Čorbinom hitu „Amsterdam“, a to je zapravo slika koju smo bezmalo svi doživeli u svakom gradu u Srbiji. Kazna za vlasnike koji ne počiste za svojim kućnim ljubimcem iznosi 10.000 dinara. I uprkos udarcu po džepu retko kada ćete videti da neko ide sa kesicom i posle je baca u kantu. Vlasnici koji ne čiste za svojim ljubimcima kao najčešći izgovor koriste to što su prve kante „udaljene kilometrima“. I kad se sklonite sa asfalta, slična situacija vas čeka i po parkićima, školskim dvorištima, kao i pored bolnica i domova zdravlja. Retki su oni koji su zaista odgovorni... A ovi drugi, koji su u većini, vade se na to što mogu biti kažnjeni samo ako ih komunalni milicajac zatekne na delu, odnosno da baš u tom trenutku nisu pokupili „minuli rad“ svog psa.

Kako navode iz Sekretarijata za poslove komunalne milicije, baš iz tog razloga kazne se vrlo retko pišu.

- Komunalna milicija ima zakonska ovlašćenja da kontroliše i preduzima mere ukoliko vlasnici pasa ne poštuju propise koji su doneti odlukom o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda. Ti propisi uključuju i obavezu da onaj ko izvodi psa na javnu površinu istu bez odlaganja očisti ukoliko ju je pas na bilo koji način isprljao. Kazna za ovaj prekršaj je 10.000 dinara i izriče se prekršajnim nalogom, ali problem nastaje jer se kazna piše samo ukoliko se počinilac prekršaja zatekne na licu mesta. Zbog toga kazne za ovu vrstu prekršaja nisu tako česte, a one koje su napisane uglavnom se odnose na opštinu Stari grad, odnosno centar grada - kažu iz Sekretarijata za poslove komunalne milicije.

Ovako ne sme među ljude Vlasnici opasnih pasa moraju da se pridržavaju pravila foto: Shutterstock

Inače, odlukom o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda regulisano je i da građani svoje pse moraju voditi na povocu kada ih izvode u šetnju, a ukoliko pas spada u kategoriju opasnih pasa, obavezna je i zaštitna korpa. Kazna za nepoštovanje ove odluke iznosi 20.000 dinara. U kategoriju opasnih pasa spadaju psi koji su bez očiglednog povoda napali ili usmrtili čoveka ili drugog psa, pas koji je uzgajan, odnosno treniran za borbe pasa, kao i psi koji su namenjeni za čuvanje imovine ili kao telesni čuvari. Rase koje spadaju u kategoriju opasnih pasa su pitbul terijer, bul terijer, staford terijer, američki staford terijer, mini-bul terijer i mešanci navedenih rasa.

OPASNI PSI Moraju da imaju povodac i korpu Pitbul terijer

Bul terijer

Staford terijer

Američki staford terijer

Mini-bul terijer

Mešanci navedenih rasa

Kurir.rs/ S. M. Foto: Shutterstock