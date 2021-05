HITNO UPOZORENJE! STIŽE NEVREME S PLJUSKOVIMA I GRMLJAVINOM! Od srede do kraja maja i dalje promenljivo, ali i nešto svežije!

U narednih sat vremena u pojedinim delovima Beograda i na jugu Banata izolovana pojava kratkotrajnog pljuska s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U narednom satu u pojedinim delovima Beograda, i na jugu Banata izolovana pojava kratkotrajnog pljuska s grmljavinom. Kako je i meteorolog Đorđe Đurić najavio, danas će temepratura ići do letnjih 32°C, ali hladni front donosi promenu vremena i pad temperature. Od srede do kraja maja i dalje promenljivo, ali i nešto svežije.

- U noći između ponedeljka i utorka iznad severozapadne Evrope bio je centar ciklona, a on je u svom prednjem delu uslovljavao južno strujanje preko našeg područja. Dakle, Srbija će do utorka u podne biti pod uticajem tople vazdušne mase sa severa Afrike. Danas će u košavskom području i na planinama duvati jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i sa olujnim udarima, dok se na severoistoku i istoku Srbije, u delovima Šumadije, Pomoravlja, Podunavlja i Braničevskog okruga ponegde očekuje kiša ili pljuskovi sa grmljavinom - napisao je Đurić na svom Fejsbuk profilu i dodao:

Tokom dana sunčano i veoma toplo, pre podne uz južno strujanje. Već u toku prepodneva vetar će na severozapadu Srbije biti u skretanju na severozapadni, pa će u tim predelima biti nešto svežije. Maksimalna temperatura od 24°C na severozapadu do 32°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 28°C. Sredinom dana na severozapadu, a posle podne i u ostalim predelima Srbije očekuje se prodor hladnog fronta, pa će vetar biti u skretanju na jak severozapadni.

- Hladni front doneće i prodor osetno svežije vazdušne mase, koja će do nas stići preko Alpa, centralne Evrope i Panonske nizije, a temperatura će za sat vremena biti u padu i za 10 stepeni. Hladni front doneće i povećanje oblačnosti, ali ne i značajnije padavine, pa se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju tek ponegde, ali na pojedinim lokacijama lokalno mogu biti intenzivinije, uz grmljavinske procese. Po prodoru hladnog fronta, u Srbiji u utorak uveče veoma prijatno i sveže.

Već do srede ujutro severozapadni vetar će oslabiti, a slaba kiša biće ponegde još samo ponegde u sredu ujutro i to uglavnom u centralnim, južnim i jugoistočnim predelima Srbije.

- Tokom dana biće umereno oblačno i sveže, uz veoma slab vetar. Minimalna jutarnja temperatura biće od 7°C na severozapadu do 14°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu 12°C, a maksimalna dnevna od 20 do 24°C, u Beogradu do 21°C.

U četvrtak promenljivo oblačno i toplije. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju u istočnim, a do kraja dana u južnim i u planinskim predelima Srbije. Maksimalna temperatura od 22 do 26°C, u Beogradu do 24°C.

- U petak na severu suvo, u ostalim predelima kiša i pljuskovi sa grmljavinom, uz prestanak padavina do kraja dana. Duvaće jak severozapadni vetar, a biće i svežije, uz temperature u većini predela od 18 do 22°C, u Beogradu 19°C - kaže Đurić.

Dakle, nakon delimično letnjeg utorka, već posle podne stiže novo pogoršanje vremena, koje neće biti izraženo padavinama, ali hoće jakim i olujnim severozapadnim vetrom i padom temperature. Od srede do kraja maja i dalje promenljivo, uz maksimalne temperature oko ili ispod proseka za kraj maja, koji iznosi od 22 do 26°C . Vetar će po prodoru hladnog fronta imati olujne udare, ponegde i preko 70 km/h i vetar će biti sličnog intenziteta kao u nedelju uveče.

Kurir.rs/Novosti