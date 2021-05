BEOGRAĐANKA PRIMA PENZIJU DUŽE OD 70 GODINA: Na spisku PIO fonda penzionerka rođena 1909. godine i više od 60 stogodišnjaka

Više od 320 penzionera u Srbiji penziju prima duže od pet decenija, a najduže jedna Beograđanka, koja novac dobija više od 70 godina, tačnije od 1950.

Na listi penzionera sa najdužim stažom sledi zatim Kruševljanin, koji dobija invalidsko primanje još od daleke 1951. godine.

Pored navedenih primera, statistika Fonda PIO ukazuje, da kada je reč o najstarijim korisnicima, u ovoj kategoriji na prvom mestu je ubedljivo starosna penzionerka koja trenutno ima 111 godina i rođena je na početku prošlog veka, daleke 1909. Osim njoj, Fond isplaćuje penzije i za još nešto više od 60 stogodišnjaka, odnosno onih koji su rođeni 1920. i ranije.

Kada govorimo o godinama života do kojih se u proseku starosna penzija prima, muškarci i žene su izjednačeni, pa su prema podacima Fonda za 2019, novac iz Fonda PIO u proseku dobijali do navršenih 78 leta. Po kategorijama osiguranika najdugovečniji su poljoprivrednici, kojima ček stiže do 82. godine kada je reč o muškarcima, odnosno do 81. ženama. Zaposlene pripadnice lepšeg pola gotovo su izjednačene sa jačim polom tako da one novac primaju u proseku do 77, a muškarci do 78 godina. Najkraće penzija stiže na adrese samostalaca, do 75. gospodi, odnosno do 71. leta damama.

Izmene Zakona o PIO često su donosile promene uslova za ostvarivanje prava na penziju. Od 1. januara 2015. uslov za starosnu penziju osiguranica sukcesivno se podizao po šest meseci i to zaključno sa 2020, a od 2021. se podiže za po dva meseca. Godine života kao uslov za žene će se uvećavati do 2032, kada će oba pola biti izjednačena na 65 godina života i najmanje 15 godina staža.

Statistika pokazuje da kada je reč o prosečnom broju godina korišćenja starosne penzije, ono zbog smrti prestaje posle 17 leta kod muškaraca, a kod žena u proseku posle 20 godina. Razvrstano po kategorijama osiguranika, ne postoji značajna razlika između nekadašnjih zaposlenih i poljoprivrednika, ali brojke beleže da jedino samostalci znatno kraće primaju novac od ostalih i da se prosek kreće oko 12 godina.

Muškarci koji su ostvarili pravo na penziju imali su u proseku 32 godine staža osiguranja, dok su pripadnice lepšeg pola u radnoj knjižici upisale nešto manje - 30. Ovde su prvi na listi opet zaposleni, a najmanje godina staža imaju poljoprivrednici, i to 23 godine paori i 19 njihove supruge.

