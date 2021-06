ALEKSANDAR SENIČIĆ ZA KURIR RAZREŠIO DILEMU: Evo zašto Grci još uvek nisu dozvolili antigenske testove i kada će!

Roditelji dece koja imaju više od pet godina, uprkos obećanjima i najavama iz Grčke, i dalje moraju da za letovanje u tu zemlju plate PCR testove za mališane, pa tako za, primera radi, troje dece, samo po ovom osnovu, moraju da iskeširaju 27.000 dinara, odnosno oko 230 evra. Iz ovog razloga u Grčkoj je započela prava kampanja u kojoj vlasnici hotela i apartmana zahtevaju od grčke vlade da ovu starosnu granicu pomeri, a i kod nas na društvenim mrežama masovno se dele slični apeli!

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta) kaže za Kurir da očekuje da se nova pravila grčkih vlasti za putovanja ustanove već nakon 7. juna, kada bi grčka vlada trebalo da donese nove odluke.

foto: Profimedia/giovanni cancemi / Alamy

- Načelni dogovor, koji još nije ispoštovan, je bio da granica do koje ne mora da se radi PCR bude minimum 10 godina, ali najveći broj zemalja EU ima pravilo bez testa za decu do 12 godina, tako da očekujem da će odluka Grčke biti u tom razmaku, odnosno da će bez testa moći da ulaze deca do 10 ili 12 godina.

Očekujem da bi ta granica mogla da se pomeri od sredine juna, ali to sve zavisi od Grčke. U jednom trenutku će se svakako promeniti samo je pitanje kada - kaže Seničić i dodaje da su grčki partneri barem u dva navrata podneli inicijativu svojoj državi da se to izmeni.

- Nama bi bilo značajno i da Grčka dozvoli negativan antigenski test koji je značajno jeftiniji, ali nam je rečeno, će se oni uvesti čim epidemiološka situacija kod nas i u Grčkoj bude povoljnija.

Međutim, iako je kod nas već bolja, u Grčkoj to, nažalost, još uvek nije slučaj - kaže Seničić i dodaje da su oni, sa druge strane, kriznom štabu u Srbiji uputili apel da za decu do 16 godina, čiji su roditelji vakcinisani, PCR test bude besplatan, a da se za one, čiji roditelji nisu vakcinisani, smanji cena.

