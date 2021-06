NEMA PROMENA U KRITERIJUMIMA ZA PENZIONISANJE: Ministarka Kisić Tepavčević govorila o planovima za izmene zakona

Planovi za izmene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju rađeni su u okolnostima pandemije pa su svi parametri morali da budu uzeti u obzir, ali novim izmenama neće doći do promena kriterijuma kada je u pitanju zasnivanje prava na penzijsko invalidsko osiguranja, izjavila je danas ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dr Darija Kisić-Tepavčević.

Ona je istakla da je prvi veći zadatak bio da se popravi zatečena situacija i podseća da je od novembra prošle godine odobrena isplata razlika onim osiguranicima koji su imali smanjenje penzija, ali je naglasila da ta izmena mora da bude i trajna, kao i da to mora biti regulisano zakonom.

foto: Kurir

Govoreći o pomeranju starosne granice za sticanje prava na penziju, ministarka Kisić-Tepavčević je za TV Prva ponovila da je kriterijum za muškarce 65 godina zivota i minimum 15 godina staža, a za žena 63 godine i dva meseca života i 15 godina staža, ali sa dinamikom povećanja starosne granice za žene gde da bi se do 2032. godine one izjednačile sa muškarcima.

- I mi se susrećemo sa trendom starenja kao i ceo svet jer se povećava očekivana dužina života. Prema procenama Eurostata, očekivana dužina života za muškarce iznosi 79,8 godina, a za žene 82,3 godine. Moramo i na tom planu da se borimo da ne bude nikakve diskriminacije prema ženama već da i one i muškarci imaju iste uslove za penzionisanje - ukazala je Kisić-Tepavčević.

Kada su u pitanju dotacije iz PIO fonda, ministarka je ukazala da ove godine imamo najpovoljniju situaciju jer npr. u toku maja nije povučen ni dinar iz fonda PIO, a sve obaveze su isplaćene.

Govoreći o posebnim kategorijama osiguranika, ministarka dr Kisić-Tepavčević je podsetila da su osiguranici poljoprivrednici do sada gubili status osiguranika ukoliko bi se angažovali da rade na privremenim sezonskim poslovima.

- Toga više neće biti i u buduce sezonski radnici neće gubiti svoj status osiguranika poljoprivrednika ukoliko budu radili sezonske poslove. Kada je reč o fri-lenserima oni su još od 2013. godine prepoznati kao osobe koje samostalno obavljaju svoju delatnost i imali su mogućnost da se prijave. Međutim, oni to nisu radili iako su prepoznati kao samostalna delatnost i za njih važe isti kriterijumi kao i za sve druge samostalne delatnike. To je zato što su to uglavnom mlađi ljudi, na početku karijere koji nisu uvideli da moraju da razmišljaju i o penzionisanju - potvrdila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije dr Darija Kisić-Tepavčević.

Upitana kako procenjuje epidemilosku suitaciju u Srbiji ona je rekla da je suština koju smo ustanovili da ovaj virus ne prepoznaje čak ni sezonu kao ostali virusi iz te grupe i konstatovala da je situacija kod nas sada mnogo povoljnija jer imamo ispod 100 novozarazenih dnevno i proces vakcinacije napreduje.

- Idemo ka vraćanju normalnih zivotnih okolnosti, ali moramo biti spremni i svesni da je virus i dalje tu. Ističem da svi koji se danas nalaze u kovid bolnicama nisu bili vakcinisani. Vakcinisani nemaju teže oblike bolesti i ja bih apelovala na sve naše građane koji se još nisu vakcinisali da to odmah učine. Moramo svi da damo svoj doprinos da bismo se oslobodili ovog virusa. Nabavili smo vakcine za sve građane, postali smo glavni vakcinalni centar u Evropi i to bi trebalo da iskoristimo. Ima dana kada se kod nas vakciniše veći broj stranih drzavljana i zato ponovo apelujem na građane Srbije da iskoriste ovu situaciju i da odu odmah da se vakcinišu, bez odlaganja - apelovala je ministarka Kisić-Tepavčević.

Ove zime imaćemo porast respratornih infekcija, upozorila je ona i naglasila da ukoliko ne budemo poštovali epidemiološke mere i ne vakcinišemo se nema sumnje da će se epidemiloška situacija pogoršati.

- Kao populacija smo (imunološki) jači nego što smo bili, ali ponavljam - to nije dovoljno i opet molim da svi građani koji to još nisu učinili što pre odu da se vakcinišu - zaključila je Kisić-Tepavčević.

(Kurir.rs/Tanjug)