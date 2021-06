ŠEKLER: IGRAMO RUSKI RULET, samo je pitanje kad će da nas udari novi virus! Otkrio i zašto slepi miševi prenose sve, a ne crkavaju

Poznati virusolog Milano Šekler, čovek bez dlake na jeziku u kolumni za Kurirov dodatak Zdravlje objašnjava što nam se desila pandemija, ko je kriv, šta nas uskoro čeka i zašto slepi miševi prenose mnoge viruse na pojedine životinje, a one na čoveka, a da sami uopšte ne oboljevaju i ne crkavaju.

Kolumnu prenosimo u celosti:

Virus, pa i ovaj SARS-CoV-2, pojavi se svaki put kad čovek zađe u prirodu i naruši balans. To je globalizacija. Apsolutna sloboda kretanja nije sloboda, to je ropstvo. I samo je pitanje ruskog ruleta kad će negde novi da se pojavi.

Recimo, više od 20.000 radnika radilo je na prokopavanju Panamskog kanala, a pomorila ih je žuta groznica. Ustanovilo se da je uzrok virus koji prenose komarci, što je reakcija na prethodnu akciju čoveka.

Ili 1994. u Australiji - pojavio se hendra virus, uginulo je nekoliko konja, pa su umirali veterinari koji su radili obdukciju. Bio je to novi virus koji je sa slepog miša prešao na konja, a s njega na ljude. Srećom, odmah je eliminisan.

Posle samo četiri godine pojavio se nipa virus u Indoneziji, smrtnost je bila čak 40%. Ispostavilo se da su slepi miševi, koji su se kačili pod krov na farmama i odozgo piškili i kakili, zarazili svinje, a one potom ljude. A sve zato što se mnogo Kineza doseljavalo u muslimansku Indoneziju, pa su isekli šume da bi podizali farme svinja i sejali kukuruz. Slepi miševi više nisu imali drveće da se kače, pa su otišli u štale. Oni su bili i rezervoar smrtonosne ebole u Africi, koja je suzbijena ruskom vakcinom.

foto: PrintScreenscreen Youtube/France24

Slična priča je i sa SARS 1 i sada SARS 2. Dokazano je da je SARS 1 sa slepih miševa prešao na cibetku (mali mesožder, gaji se u kavezima), koju Kinezi koriste za ishranu. Isto su se kačili za krov jer se hrane insektima (mnogo ih je gde je mnogo životinja kojima piju krv), piškili i kakili odozgo, pa su cibetke virus prenele na ljude. Vrlo verovatno je ista stvar i sa SARS 2. A kod MERS su slepi miševi prešli na kamilu, pa s nje na Arape, koji piju mokraću kamila.

Zašto je slepi miš idealan i čest rezervoar virusa za ljude? Prvo jer je sisar, kao i mi. Kače se u grozdove, a plus ženke nekih vrsta mladunce ostavljaju na smenu kod jedne koja doji sve, čime se virus prenosi. Ali ne obolevaju i ne crkavaju od svih tih virusa jer imaju neke gene imunog sistema drugačije od ostalih sisara, a i trapavo lete, treba im mnogo snage za to, 15 puta više energije troše kad lete, pa im telesna temperatura ide i do 41-42 stepena C. A te temperature atenuiraju virus, smanjuju mu sposobnost umnožavanja.

dr sc. vet. med. Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog

