IDIOTI! DA ČOVEK PROSTO NE POVERUJE: Napadaju radnike koji prskaju komarce jer veruju da RASPRŠUJU virus KORONE!

Radnike JKP "Gradska čistoća" koji zaprašuju komarce nekoliko puta u kratkom vremenskom periodu napali su pojedinci ili grupe koji, koliko god da to zvuči bizarno, veruju da oni umesto uništavanja insekata sprovode teroristički napad i raspršuju virus korone!

Poslednji napad se dogodio u utorak oko 22 sata na teritoriji beogradske opštine Grocka, a informaciju o tome je na svojoj Fejsbuk stranici objavio i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

foto: Zorana Jevtić

- Večeras je kod stadiona u Vinči nekoliko ljudi napalo ekipu "Gradske čistoće" koja prska komarce! Pre nekoliko dana sličan napad se dogodio usred dana u Sremčici. Ludaci koji su napali ekipu koja prska komarce pokušali su da unište vozilo i tvrdili su da ih iz vozila prskaju koronom. Na snimku svi mogu da vide lice jednog od huligana. Protiv ovih napadača sutra će biti podnete krivične prijave - naveo je Vesić i dodao da je napad prijavljen policiji, a da će ubuduće komunalna milicija uz pomoć policije reagovati na svaki napad.

Na snimku se čuje neprijatno napadan glas muškarca koji traži da mu radnici daju na uvid papir na kojem se vidi čime prskaju.

- Daj mi papir s čim se prska... Daj mi radni nalog! Zapiši mi čime prskaš da proverim šta je to - vikao je nervozno muškarac i dodao da ekipu "Gradske čistoće" više ne želi da vidi ne samo u njegovoj ulici već u čitavom kraju, jer u suprotnom, kako je pretio zaposlenima, "iz ulice neće izaći živi".

foto: Nebojša Mandić

Ekipe "Gradske čistoće" svakodnevno se susreću s verbalnim napadima, a veoma često i fizičkim nasrtajima na vozila, pa i zaposlene, istakao je Marko Popadić, direktor JKP "Gradska čistoća", u saopštenju.

- Ukoliko se nastave napadi, nećemo moći da sprečimo da se komarci razviju - upozorio je on i podsetio da se u julu očekuje pojava komaraca koji mogu biti prenosioci virusa Zapadnog Nila:

foto: Profimedia, Shutterstock

- Svaki pojedinac koji spreči naše ekipe da rade potencijalno ugrožava zdravlje svih sugrađana. Zaista su neverovatna uverenja pojedinih sugrađana koji napadaju naše ekipe, poput onih da vršimo teroristički napad, prskamo virus korona ili trujemo sugrađane preparatom koji je inače odobren od strane ministarstva i upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda.

Infektolog prof. dr Dragan Delić kaže za Kurir da ovakvo ponašanje pojedinaca "normalan čovek ne može da razume i objasni":

foto: Pruintscreen/Youtube/ Телевизија Храм

- To je nešto sa one strane pameti i na granici je gluposti, neodgovornosti i bezobrazluka. Pojedini komarci prenose i virus Zapadnog Nila, koji je u principu bolest samoograničavajućeg toka, ali od 150 inficiranih osoba jedna razvije tešku, neuroinvazivnu formu - infekciju centralnog nervnog sistema (encefalitis) i infekciju moždanica (meningitis). To su obično osobe starije od 60 godina koje imaju već neke preegzistentne bolesti. Teške forme infekcije se, naravno, mogu završiti smrtnim ishodom.

Kurir.rs/Ružica Kantar

Komarci iz roda edes Agresivniji su i ostavljaju intenzivnije pečate Marko Popadić, direktor JKP "Gradska čistoća", rekao je i da će ekipe pored akcija suzbijanja komaraca sa zemlje početi sa sprovođenjem akcija i sa reka: foto: Profimedia - Trenutno su najaktivniji komarci iz roda edes, koji su, iako ne prenose zarazne bolesti opasne po ljude i životinje, aktivni tokom celog dana i dosta agresivniji u odnosu na druge vrste, a na mestu njihovog uboda može se pojaviti lokalno intenzivnija reakcija na koži. Ova vrsta polaže jaja na vlažno tlo uz obalu reka i u šumskim depresijama, a u periodu povećanja vodostaja ili temperature i vlažnosti vazduha dolazi do njihovog izleganja. To ćemo najefikasnije sprečiti upravo sprovođenjem tretmana sa reka iz čamaca.

Vozač Dejan Palninac Napadnuti deset puta u poslednjih mesec dana Vozač operativac u "Gradskoj čistoći" Dejan Palninac, koji je bio svedok neprijatnog događaja u utorak, kaže za Kurir da je samo njegova ekipa u poslednjih mesec dana napadnuta više od deset puta. - Čovek nam je preprečio put vozilom i nije nam dozvolio da prođemo ulicom u kojoj se nalazi njegova kuća. Rekao je da ima malu decu i da ih mi suzbijajući komarce trujemo, što ne može biti istina. Neke moje kolege s preparatima za suzbijanje komaraca rade više od 20 godina i svi su živi i zdravi - kaže on i dodaje da je "jako neprijatno kada završavate smenu u stresu, kad vas neko psuje, gađa kamenjem, legne na asfalt ne dozvoljavajući vozilu da nastavi rutu ili vam se baci na haubu".