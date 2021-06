NEMANJU IZ SRBIJE NAPALA VELIKA BELA AJKULA: Osetio sam bol i video crne oči, a onda sam instiktivno počeo da šutiram predatora

Nemanja Spasojević iz Beograda, pretrpeo je povrede opasne po život, kada ga je tokom ronjenja u okeanu na obali Kalifornije ugrizla velika bela ajkula.

Spasojević je ispričao šta se tačno desilo i kako je došlo do napada ajkule dok je ronio u blizini obale na plaži Grej vejl kov, u okrugu San Mateo.

Plan mu je bio da roni oko 45 minuta do sat vremena, objasnio je u razgovoru za američku televiziju Foks Ktv.

foto: Printscreen/Youtube

Ušao je u vodu oko 8:35 ujutro i proveo je na okeanu više vremena od očekivanog.

- Na tom području se retko toliko dugo roni, jer je vidljivost obično izuzetno slaba - naveo je Nikola.

Kako je rekao, vidljivost je bila oko dva metra. U jednom trenutku, spazio je nekoliko kraba, od kojih je gledao koja je najveća da bi je izronio na obalu.

Onda ga je u tom trenutku ajkula napala.

- Dok sam vraćao krabu natrag i počeo da isplivavam na površinu osetio sam bol poput uboda komarca i lagan pritisak. Dok sam mlatarao nogama, mogao sam da vidim lice ajkule. Gledao sam ga sa površine, tako da nisam mogao da vidim baš beli donji deo trbuha, ali mogao sam da vidim njen nos i crne oči - ispričao je on.

Kako je dalje dodao, tada je instiktivno počeo da šutira predatora u samoodbrani.

- U tom trenutku sam počeo mahnito da je šutiram leđima okrenut ka stenama. Nadao sam se da će ako ponovo napadne udariti u peraja. U tom trenutku sam bio u beloj vodi, nisam osećao bol niti sam imao svest o ozbiljnosti. Mislio sam da je manja, ali mogao sam da osetim da je ronilačko odelo pocepano i da je u njega ušla hladna voda - rekao je on.

Na njegovu sreću, ispeo je da se spasi i da izađe na obalu, gde je video da mu je odelo ispunjeno krvlju. Sa namerom da se odveze u bolnicu, počeo je da skida odelo, onda je shvatio da su mu povrede teže i da gubi dosta krvi tokom hodanja, zbog čega je opet obukao odelo.

foto: Printscreen/Youtube

- Moje odelo je ponovo bilo puno krvi i bilo je očigledno da neću stići do stepenica, a da ne izgubim još krvi. Tada sam video ribara Toma i vikao sam "napad ajkule“ dok me nije primetio - rekao je on.

Ispričao je i kako mu je ribar pritekao u pomoć, i ostao sa njim sve do dolaska hitne pomoći koja ga je hitno prevezla u opštu bolnicu u San Francisku.

Povrede su bile teške i doktori su morali hitno da mu povežu vene koje mu je ajkula probušila svojim čeljustima. Istog dana, do devet sati, Spasojević je bio na nogama, te je otpušten iz bolnice.

Kako je rekao na kraju razgovora, veruje da je ajkula zarila zube u njegovu butinu čak deset puta.

(Kurir.rs/fox10)