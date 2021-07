KORONA MIRUJE: Danas 79 novozaraženih, 4 pacijenta preminula

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 6.887 građana od kojih su 79 novozaraženih.

foto: Printscreen

Preminula su četiri pacijenta, dok se na respiratorima širom zemlje trenutno se nalazi osmoro obolelih.

Presek po gradovima

U Beogradu je za 24 sata registrovano još 26 novozaraženih i to je jedini grad u Srbiji koji ima dvocifrene brojke.

Na drugom mestu su Čačak i Vranje sa po sedam novih slučajeva. Novi Sad ima još petoro novozaraženih, a Kruševac četiri. Ostala mesta manje od četiri.

Delta soj korone stigao je ove nedelje u Srbiju, a virusolog i mikrobiolog dr Milanko Šekler objasnio je da je "igrom slučaja je epidemiološka služba naišla na obolele koji su mogli da budu sumnjivi, da su mogući nosioci delte."

- Ti uzorci su stigli kod nas, kolega je istog dana uradio analize i odmah smo objavili rezultate. Dva uzorka su u pitanju, nije to bilo neočekivano, ko zna da li su to bili prvi zaraženi tim sojem - rekao je on.

- Meni je nepojmljivo da sada neko putuje u Rusiju, gde imate najveći broj novozaraženih ikada, rekordan broj umrlih po danu, i da potpuno nepotrebno idete tamo, vratite se i razbolite. Sada ide hospitalizacija, jedan od njih će verovatno morati u bolnicu, a to su mladi ljudi. Ne znam kako da objasnim to što se desilo. A naravno, nevakcinisani su - rekao je on.

(Kurir.rs)