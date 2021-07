DECA SVE KASNIJE PROGOVARAJU: Pedagog tvrdi da su roditelji pod velikim pritiskom, ZBOG OSUDA SREDINE mališanima daju telefone!

Roditelji u Srbiji imaju veliki problem. Mališani u Srbiji sve kasnije počinju da govore, a neretko se dešava da prvu reč izgovaraju tek sa 4 godine.

Dok ih okolina ohrabruje da se ne brinu i da će vremenom progovoriti, zatim se obično navode primeri osoba koje poznajemo a koje su „progovorile“ posle treće godine života.

Logopedi u Srbiji ističu da su im ordinacije pune trogodišnjaka, pa čak i starije dece, koji još nisu progovorili. Osim što nisu progovorili imaju i generalno slabe veštine i verbalne i neverbalne komunikacije pa kada nešto žele samo upiru prstom i ispuštaju određene zvuke.

Defektolog i logoped Irena Avramović potvrdila je "Kurirove" informacije da deca kasnije progovaraju i dodaje da to nije jedini problem kada su mala deca u pitanju:

- Dece koja kasne u progovaranju je sve više, ali problem je i jezička patologija koja je sve učestalija. Kašnjenje u progovaranju se izdvaja kao trend i posledica života koji živimo svi zajedno. Tako ovde ne bismo mogli da izdvojimo jedan faktor kao uzročnik toga što nam se dešava, već uzroke treba tražiti i sa biološke, sociološke i psihološke strane - rekla je Avramovićeva i dodala da i to što deca progovore sa četiri godine nije znak da su savladali govor:

- Tada se jave nekakve reči i vrlo često to nije govor koji ima pragmatsku funkciju govora koji ono treba da ima, već to bude ponavljanje iz nekih sadržaja koja su deca negde slušala, pa to sada objašnjava to što neke rede budu na engleskom, jer ako deca prekomerno bila izložena ekranima iz kojih su slušali jezik koji nije iz njihove sredine, već neki drugi, onda je rezultat taj da oni reprodukuju sadržaj koji su tamo slušali, ali to ne znači da će dete komunicirati na engleskom, ono i dalje ima problem u komunikaciji i to je u stvari težište onoga o čemu bi trebalo da razmišljamo, a to je način na koji dete komunicira, jer osim što dete može da govori i ne govori, imamo probleme koje se odnosi na problem u komunikaciji i to se takođe danas intenzivno sreće u našoj praksi - rekla je logoped i defektolog i osvrnula se na prekomernu upotrebu tehnologije kod mališana i kakvo ono može da ima posledice po njih:

- Tehnologija pomože svima nama u nekim stvarima, pa i deci, ali sa druge strane ako dete prekomerno koristi ekrane gde je ono samo sa tim sadržajem koji konzumira i ako mu je to osnovni izvor zadovoljstva to je pomereno. Mi treba da se vratimo prirodnim vrednostima koja jedna porodica ima, znači vaspitni stilovi koji su nekada važili, gde se za ručkom razgovaralo, ali i roditelji su pod pritiskom, jer kada u javnosti majke ne mogu da smire naiđu kad plaču, naiđu na negativne komentare sredine jer se meri šta su oni uradili ili nisu, potom one budu nesigurne i potom pribegava tome da detetu da telefon - rekao je defektolog i logoped Irena Avramović.

