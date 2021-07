ŽEGA TOPI SRBIJU, SUTRA I DO 40 U HLADU: Stiže tropski udar, RHMZ izdao upozorenje! U ovim krajevima Srbije na snazi crveni alarm

BEOGRAD - U Srbiji će danas i sutra biti veoma toplo, sa najvišom temperaturom od 35 do 38 stepeni, sutra lokalno i do čak 40 stepeni, zbog čega je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na visoku temperaturu.

U pojedinim delovima zemlje - zapadnoj Srbiji, Pomoravlju, Šumadiji i jugoistočnoj Srbiji danas je na snazi crveni meteoalarm, što znači da je vreme vrlo opasno, dok je u ostalim delovima "aktivno" narandžasto meteoupozorenje.

U sredu će u većem delu zemlje biti sunčano i veoma toplo, a na severu i zapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, koji će biti verovatniji posle podne, uveče i u toku noći.

U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a u ostalim krajevima slab do umeren, jugozapadni. Krajem dana i u toku noći vetar u skretanju na severozapadni i u slabljenju.

Najniza temperatura od 16 do 24 stepena, u košavskom području do 28, a najviša od 35 do 40 stepeni.

U Beogradu će sutra veći deo dana biti sunčano i veoma toplo. Krajem dana uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada moguć je pljusak sa grmljavinom. Vetar umeren do jak, jugoistočni, krajem dana u slabljenju i skretanju na severozapadni. Najniža temperatura 26, a najviša 38 stepeni.

U četvrtak će se veoma toplo vreme zadržati samo na jugu i istoku Srbije, sa maksimalnom temperaturom oko 35 stepeni. Prema izgledima vremena za sedam dana, biće promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine.

Od petka se lokalno očekuje veća količina padavina i grad. Vrednosti maksimalne temperature u padu, u većini mesta od 27 do 31 stepen.

