VATROGASCI NE MOGU DA UGASE ONO ŠTO LJUDIMA PADNE NA PAMET DA UPALE: Klime rade po 50 sati, malo vodimo računa o tome

Komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograda Miloš Majstorović kaže da je u 95 odsto slučajeva uzrok požara ljudski faktor.

Napominje da se vatrogasci svakodnevno bore sa plamenom koji su uzrokovani instalacijama koje gore zbog preopterećenja.

foto: Printscreen RTS

Miloš Majstorivić je izjavio da vatrogasci ne bi trebalo da se plaše požara, ali je bio zabrinut kada je čuo da gori magacin u Luci Beograd.

"Sam objekat je velike kvadrature. Sprečili smo da se širi u poziciji koju smo zatekli. Moja zabrinutost je bila usmerena u pravcu narednih sati, jer smo angaživali popriličan broj snaga. Znajući kako se požari događaju ovih dana na otvorenom, strah me je bio da će to biti problem zbog resursa jer nisu dovoljno veliki da ugase sve ono što našim sugrađanima padne na pamet da zapale", ističe Majstorović.

foto: Dado Đilas

Vetar je, kaže, uvek opasan za vatrogasce.

"Velike su materijalne štete izazvane na ovoj intervenciji. Sam objekat je tako izgrađen u požaru je prilično oštećen. Svaki ulazak vatrogasaca je rizičan", rekao je Majstorović.

Prema njegovim rečima, u industriji i privredi vatrogasci Beograda se bave i potencijalnim lokacijama požara.

"Mi radimo operativne karte gašenja požara. Sam magacinski prostori su veliki problem, jer tu je dnevna promena robe. Na svu sreću nije bilo eksplozivnih i opasnih materija, pa nam je bilo olakšano dejstvo", naveo je Majstorović.

Navodi da je u 95 posto uzrok požara ljudski faktor.

"Mi uvek smo krivi za požar. Skloni smo da je kriva pegla, instalacija, pegla, klima uređaji. Ali moramo da se zapitamo ko je to kupio, ko koristi. Držimo klima uređaje ih po 50 sati, a nismo izvršili servis. Preventivno delovanje treba da ide preko apela na svest naših sugrađana koliko je to potencijalno opasno", kaže Majstorović.

Kaže da 30 godina radi ovaj posao i pre 20 nije bilo toliko klima uređaja.

"Klima uređaje koristimo svi, ako vidimo da jedan stan ima minumum jednu klimu, plus uređaji, a instalacije su u pojedinim zgradama u većem delu Beograda projektovane pre 30 godina kada se nije znalo za klima uređaj. To opterećenje je preveliko. Svakodnevno imamo požare koji su uzrokovani instalacijama koje gore zbog preopterećenja. Trebalo bi ljudi da se raspitaju, da provere kakav je promer kablova. Malo vodimo računa o tome. Malo je ljudi koji su dali sebi za pravo da elektro-instalacije prepuste profesionalcima. To ne košta puno, ali bićete sigurni", naglasio je Majstorović.

Dodaje da je svaka stambena zgrada u privatnom vlasništvu.

"Stalno pričam da ne treba da se plaši požara onaj ko ga je već doživeo. Samo ljudi koji su imali materijalne štete i, nažalost, ljudske žrtve svojih bližnjih shvataju opasnost, ostali to gledaju kao vest, a to je jako loše", napominje Majstorović.

Kaže da vatrogascima broj požara ne znači ništa, jer ih očekuju svaki dan.

"Požari se događaju svuda i svima i broj požara zavisi samo od toga koliko je toplo vreme i da li će ih biti na otvorenom. Automobili su goreli i juče", kaže Majstorović.

Dodaje da vatrogasci u Srbiji imaju veliki problem oko paljenja strnjike.

"Ti požari mogu da izazovu i velike materijalne štete. Imali smo prethodnih dana nekoliko kombajna koji su izgoreli, velike površine pod žitom koje nije požnjeveno. Nemojte to raditi, vatrogasci neće imati dovoljno snaga da gase požar kakav je bio jutros i da budu na 50 lokacija gde ste vi zapalili nešto što vam smeta", zaključio je Majstorović.

