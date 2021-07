DIVLJE SVINJE SE ŠETKAJU PO 25. MAJU! Posebno su opasne ženke sa mladima, PAZITE SE KAD IH VIDITE! (VIDEO)

Beograđani i ovog leta imaju priliku da vide divlje svinje usred Beograda, i to posebno na keju u Zemunu i 25. maju.

Naime, jedan čitalac Kurira snimio je ženku divlje svinje sa mladuncima upravo na 25. maju, a poznato je da su one posebno opasne kad su sa mladima zbog čega je potrebno dobro ih se čuvati i nikako im ne prilaziti!

Ove životinje kada osete da im se životni prostor smanjuje, i da im je život ugrožen, ili pri nepovoljnim uslovima nemaju dovoljno hrane, se sklanjaju i traži novo, privremeno utočište. Potrebe za hranom su u prolećno-letnjem periodu veće usled toga što veliki broj ženki divljih svinja - krmača ima prasiće. Divlje svinje su odlični plivači i, ukoliko im je životni prostor ostrvo kojem prete poplave, kreću put obala. Kako da je jedno od njihovih staništa Veliko ratno ostrvo, one spas traže upravo na pomenutim lokacijama.

Važno je znati da u većini slučajeva, pri iznenadnom susretu sa čovekom divlje svinje beže, ali ako su već uznemirene, mogu da budu i agresivne i da napadnu! To su ređi slučajevi, i to se dešava onda kada je vepar ranjen i kada krmača čuva svoje prasiće.

00:51 Divlje svinje se šetaju Dorćolom

Stoga, radi lične bezbednosti ljudi i izbegavanja nepotrebnog uznemiravanja, koje može izazvati nekontrolisane reakcije i nepredvidivo kretanje divljih svinja, potrebno je udaljiti se od njih i o tome obavestiti „Veterinu Beograd" ili lovačka udruženja kako bi životinje bile vraćene u njihova prirodna staništa.

Podsećanja radi, u beogradskom naselju Višnjica prošlog petka primećena je divlja svinja sa nekoliko prasića u pokušaju da obori kontejner kako bi došla do hrane. U Beogradu su se i prošle godine u ovom periodu mogle videti divlje životinje koje su zbog visokog vodostaja Save i Dunava preplašeno šetale Novim Beogradom i Zemunom (na potezu od Bloka 30 do Bloka 9, tj. od Ušća do Zemunskog keja), a neke su dospele čak i do centra grada (garaža na Obilićevom vencu).

Kurir.rs/Suzana Trajković