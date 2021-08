OSVEŽENJE KONAČNO STIGLO U SRBIJU! Temperatura od sutra i do 10 stepeni niža NAJAVLJENA I PRLJAVA KIŠA

Još jedan tropski dan je za nama prouzrokovan fenskim efektom jugozapadnog vetra koji je podigao temperaturu i na 40 stepeni, a najtopliji srpski gradovi bili su Valjevo, Beograd i Zaječar.

Kako navodi meteorolog Đorđe Đurić delovi Vojvodine već su se našli na udaru hladnog fronta dok su pred kraj dana pljuskovi sa grmljavinom mogući i na zapadu Srbije.

- Oslabljeni hladni front koji je pristigao iz Hrvatske usloviće da u ponedeljak na severu i zapadu Srbije bude i za 10 stepeni niža temperatura u odnosu na današnji dan i maksimalna temperatura biće od 28 do 30 stepeni uz pojačan severozapadni vetar koji će dodatno rashladiti vazduh - navodi meteorolog i dodaje da će u Beogradu u ponedeljak biti oko 29 stepeni.

Dodaje da će jug i istok Srbije i dalje ostati pod uticajem vrele vazdušne mase uz jugozapadne vetrove i temperature i do 37 stepeni.

- U većem delu Srbije u ponedeljak će ipak biti pretežno sunčano, a samo na severu i zapadu biće više oblačnosti. Inače, kako nad našim područjem preovladava jugozapadno visinsko strujanje, u višim slojevima atmosfere nalaze se i čestice pustinjskog peska iz Sahare pa će padavine sadržati te čestice što će ponovo biti vidljivo na vozilima i prozorima - objašnjava meteorolog.

Pljuskovi od četvrtka

Đurić navodi da će u utorak i sredu biti pretežno sunčano, pred kraj dana uz više oblačnosti, sa maksimalnom temperaturom od 30 stepeni na severu do 36 na jugu Srbije, a u Beogradu do 32.

- U četvrtak i petak biće promenljivo oblačno i povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Na severu i zapadu Srbije biće znatno prijatnije i svežije, a na jugu i jugoistoku i dalje vrelo. Maksimalna temperatura u četvrtak od 26 na severozapadu do 38 na jugoistoku Srbije, a u Beogradu do 30. U petak od 22 na severozapadu do 34 na jugoistoku Srbije, a u Beogradu do 26 stepeni - navodi Đurić.

Za vikend će prema prognozama meteorologa biti sunčano uz porast temperatura koje će u subotu biti oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine i to uglavnom od 30 do 32 stepena. U nedelju i početkom sledeće sedmice ponovo će veoma toplo uz temperature više od 35 stepeni.

Prema trenutnim prognozama oko 10. avgusta usledilo bi novo osveženje i pad temperatura za 7 do 8 stepeni i uglavnom bi bile oko 30.

