KRISTINA JE DOJILA ČETIRI DETETA: Samo treba da slušate svoje telo i bebu!

Kristina Kostić je srećna majka jer njeno mleko nije nedostajalo ni za jedno od četvero dece. Međutim kada se sa 19 godina našla prvi put u ulozi majke, imala je mnogo pitanja i nedoumica.

- Prvi put sam dosta razmišljala, žene su mi sa strane pričale nije mi dobro mleko, kad beba plače gladna treba da dodaje dohranu, ali pošto je ona dobro napredovala, verovala sam da je moje mleko okej i da samo treba da nastavim da dojim i da verujem svom telu i svojoj bebi - rekla je Kristina.

Gde god da krene zna da ono najvažnije za svoju bebu nije zaboravila.

- Ne moram da nosim ništa sa sobom, bebi je uvek tu sveža hrana i ne moram da brinem - rekla je Kostićeva.

Dojenje nije samo puka fiziološka potreba, već ostvarivanje prisnog odnosa sa majkom.

- Činjenica je da to mleko sadrrži sve one nutretivne vrednosti koje mleko treba da ima, isto tako ima taj energetski pečat koji mi treba da prenesemo svom detetu, tu ljubav, tu toplinu, sve ono što je potrebnio da to dete izraste u jednog sposobnog i stabilnog čoveka koji zna šta hoće i kako da se vlada u ovom svetu - rekla je dula Dragana Jovanović.

Milena Popević iz Udruženja Roditelj kaže da se već 16 godina pokušavaju da skrenu pažnju na istu priču:

- Ječe je krenula ta veća pažnja od medija kada je dojenje u pitanju, inače naše udruženje obeležava od 2006. Svetske nedelje dojenja, tako da se mi trudimo da mamama dajemo stalnu podršku tokom cele godine, a ovu nedelju koristimo da podignemo svest medija i ostalih građana, zato što je veoma važno u tim prvim danima kada se uspostavlja dojenje, znači da mama ima podršku i ovogodišnja tema je orijentisana na tu priču. To podrazumeva da mama doživi u porodilištu nešto što se zove zlatni sat, a to je da joj bebu nakon porođaja stavi na grudi, na golu kožu, kada dozvolimo bebu da onjuši mamu i da je prepozna i to je veoma važno za tu inicijaciju dojenja i postoje istraživanja koja kažu da žene koje su to doživele nakon porođaja, imaju mnogo manje problema sa dojenjem kasnije - rekla je Popevićeva.

Jelena Nikolić iz Udruženja Bebac objasnila je koliko je važno dojenje dece u tim prvim mesecima za rast i za razvoj i kako ženama skrenuti pažnju da treba da doje svoju decu.

- Dojenje je jedan dug proces koji može biti veoma težak, a za njega je veoma bitno da majke imaju veliku podršku koja pre svega potiče u porodilištu. U porodilištima se često dešava da majke ne dobiju jasnu instrukciju iliti pomoć pri samom dojenju o tome smo mnogo pisali i često nam se obraćaju majke upravo sa kritikama na račun porodilišta gde nemaju dovoljno informacija kada je dojenje u pitanju i podrške. Čak se dešavalo da to bude samo suprotno i da im se beba samo da uz komentar, "Nisi ni prva ni poslednja - naučićeš" - rekla je Nikolićeva.

