DEVOJKE U SRBIJI PIJU DROGU ZA SILOVANJE SVOJOM VOLJOM! Evo zašto to rade

Droga koja "briše" pamćenje koja se zove GHB može da se koristiti za silovanje, a koja se nedavno pojavila u Hrvatskoj, sada se može naći i u Srbiji, a da ironija bude još veća neke žene je piju i svojom voljom!

Prema rečima psihološkinje Snežane Repac, ovu drogu zloupotrebljavaju čak i žene!

foto: Printsreen/Kurir.rs

- Neke žene lekove iz ove kategorije uzimaju dobrovoljno jer relaksiraju muskulaturu. Tako osoba koja je napeta i u grču uzima "drogu za silovanje" da bi imala seksualni odnos - rekla je ona.

Sa našom sagovornicom razgovarali smo o posledicama koje kasnije ostaju na ženu koja je silovana pod dejstvom ovih droga.

- Ako devojci neko sipa drogu za silovanje u piće, i posle dođe do seksualnog čina, to je faktički silovanje bez otpora, jer ona niti može niti želi da se opire. Za žrtvu je potom šok jer te droge brišu pamćenje unapred, pa one budu zbunjene jer ne mogu da rekonstrušu šta se desilo. Žena sebi ne može da oprosti što je sebe dovela u tu situaciju, sebe krivi što je piće popila, pita se zašto je sela sa tim ljudima, zašto je izašla, da li je mogla da pruži otpor. Njoj posle ostaju traume, i potreban postrumatski oporavak. Osobe koje to mogu da daju su ozbiljne psihopate jer je to droga za iživljavanje nad žrtvom - rekla je Repac.

Podsećanja radi, ova droga pojavila se prvi put u Srbiji pre 10 godina, ali je uspela da se suzbije njena prodaja i zloupotreba. Ipak, sada se u našoj zemlji ponovo može nabaviti. U poslednje vreme pojavljuju se sporadični slučajevi unosa ove droge u zemlju, a najčešće su je donosili stranci, mahom turisti, ali i posetioci festivala.

foto: Profimedia

Što se tiče droge GHB, pa i drugih, ona se prodaju na takozvanom "dark vebu", što je izuzetno teško kontrolisati. Tamo se, osim drogama, trguje i oružjem, pa i ljudima - rekao je on za Kurir.

Kako deluje? Žrtva ne zna ni šta pije, posle se ničega ne seća Dejstvo ove droge počinje posle pola sata. Osoba oseti mišićnu slabost, umor, nesanicu, ne znaju za sebe i to stanje može da traje osam do 12 sati. Karakteristično je to što žrtve posle ne mogu da rekonstruišu događaje koji su prethodili, ne mogu da opišu počinioca, a potom izaziva i noćne more. Žrtva se budi bez posledica, ako popiju manju dozu. Ukoliko se popije veća doza, može doći do poremećaja disanja, kome, pa i smrti!

Kurir.rs / Suzana Trajković