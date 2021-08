SLEDE 72 SATA VRUĆINE: Meteorolozi upozoravaju na visoke temperature u celoj zemlji STIŽE NOVI TOPLOTNI TALAS

Republički hidrometeoroloski zavod objavio je danas upozorenje na visoke temperature koje će ponegde dostizati i do 37 stepeni!

- U nedelјu u celoj zemlјi, a od ponedelјka do srede na jugu Srbije veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom do 37 stepeni - piše u upozorenju na sajtu RHMZ-a.

foto: RHMZ printscreen

Prema dugoročnoj prognozi do 14. avgusta biće pretežno sunčano.

Meteorolozi za sutra najavljuju slab do umeren jugoistočni vetar uz jutarnju temperaturu od 13 do 18 stepeni i najvišu dnevnu od 31 do 34 stepena. U Beogradu će jutarnja temperatura biti oko 18 stepeni, a najviša dnevna oko 32 stepena.

Temperatura će tokom celog perioda biti iznad prosečnih vrednosti.

U ponedeljak je moguć lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima, a u utorak ponegde i u ostalim krajevima biće uslova za kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

(Kurir.rs)