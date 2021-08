POBUNA: Konov predlog o odvajanju vakcinisanih i nevakcinisanih đaka izazvao revolt i roditelja i prosvetara

Stav dr Predraga Kona, epidemiologa iz kriznog štaba, iznet u intervjuu Kuriru da je jedino logično rešenje za početak školske godine razdvajanje učenika starijih od 12 godina, tako što će vakcinisani ići na nastavu, a nevakcinisani je pratiti onlajn, izazvao je pravu buru u Srbiji, pa i pobunu. Na sve to problem je i što polovina zaposlenih u sistemu obrazovanja, od 145.000 njih, nije vakcinisana!

Doktor Kon je i juče ostao pri svom stavu iznetom za Kurir, ponavljajući da je "odvajanje učenika logično", i to tim pre što je "svega nekoliko hiljada dece od gotovo 600.000 njih školskog uzrasta, za koji se preporučuje vakcinacija, primilo cepivo, te je logično da se napravi sistem koji bi omogućio regularnu nastavu, a i sprečio zaražavanje među njima". Međutim, izjavio je Kon za Tanjug, a preneo Mondo, svestan je da je to previše kompleksno da bi bilo idealno, te navodi da "Batut" i Ministarstvo prosvete razmišljaju o organizovanju nastave tako da što manje bude onlajn.

Ministarstvo prosvete će, kako je za Kurir naveo ministar Branko Ružić, odluku o nastavi u novoj školskoj godini doneti konsultujući se s kriznim štabom i prateći epidemiološku situaciju.

- U svakom trenutku prioritet su zdravlje i bezbednost dece i zaposlenih - naveo je Ružić, dok nam je iz Ministarstva prosvete dat podatak da je 50% vakcinisanih od 145.000 zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja.

Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, "prilično je iznenađena rešenjem koje nudi dr Kon, budući da se o vakcinaciji dece priča jako kratko i da je samo 4.000 njih školskog uzrasta vakcinisano".

- Malo je ostao do 1. septembra da bi vakcinacija mogla da se sprovede, sve i da roditelji pristaju. A ako bi se uvelo odvajanje dece, to bi značilo da će gotovo svi stariji od 12 godina na onlajn nastavu. A videli smo da đaci mnogo manje nauče na onlajn nastavi nego u školi - kaže za Kurir Jankovićeva.

Upitana za moguću obaveznu vakcinaciju prosvetnih radnika, kaže da je "protiv represivnih mera", ali ne i protiv toga da uslov za dolazak na posao bude vakcina ili negativan test:

- Zašto da ne, naš narod je poznat da ništa ne radi dok ne dobije po džepu.

A Dragana Soćanin, osnivačica udruženja Roditelj, kaže bi u slučaju da prođe Konov predlog nastali haos i prava bura.

- Ako bi jedni išli u školu, a dugi ne, bio bi opšti haos, nastavnici bi totalno poludeli i davali otkaze. Ali veći problem je što su roditelji uplašeni, dostupne su svakakve informacije, pa i netačne i lažne. Neki jesu vakcinisali decu, ali je mnogo onih koji su pelcovani, ali plaše se da deci daju vakcinu. Oni nisu protiv vakcine, ali mnoge stvari su im nejasne, nedostaju im informacije, ohrabrenje i uverenje da je vakcina bezbedna za decu. A oni koji nikako neće vakcinu posebna su priča - kaže Soćaninova i dodaje da je njeno dete od 16 godina vakcinisano.

Kurir je razgovarao s majkom deteta od 12 godina, koja je vakcinisana, ali ne želi da to bude i njena ćerka.

- Svugde su te vakcine preporučene uglavnom za decu koja imaju teška oboljenja, a pošto je moje zdravo, zašto bih rizikovala, ne znam kakve su sve posledice. Drugo smo mi odrasli. A da decu u školi dele po vakcinisanosti, uopšte nije u redu - kaže žena koja neće da joj ime pominjemo, dok majka pored nje, takođe vakcinisana, dodaje:

- Moje dete je preležalo koronu tako što je jedan dan imalo temperaturu 37,5. I što bih ga sada vakcinisala? A o odvajanju tek nemam komentar! Bruka.

Dr Olivera Ostojić, načelnica dečje bolnice u KBC "Dragiša Mišović", gde je trenutno četvoro dece obolele od kovida, kaže za Kurir da su vakcinaciju dece starije od 12 godina odobrili i američka FDA, i evropksa EMA, kao i naš ALIMS:

- Sve te relevantne agencije potvrdile su da je vakcina bezbedna za decu, na kojima su i rađena ispitivanja, kao i da nema nikakav realan razlog da izazove sterilitet, kako se priča. Ova vakcina, kao i sve druge koje se daju deci po kalendaru obavezne imunizacije, može izazvati trenutnu reakciju - otok na mestu uboda, crvenilo, temperaturu, i to je sve uobičajeno. A korona kod tinejdžera zna da bude vrlo nezgodna, imali smo decu s obostranim upalama pluća, kao kod odraslih. Uz to, decu treba vakcinisati jer se mnogo kreću, pa i prenose virus. I roditelji mlađih od 12 godina obavezno da se vakcinišu, da tako zaštite decu. Naravno, mere - maska i distanca se podrazumevaju.

foto: Printscreen/TV Prva

Prof. dr Tanja Jovanović

Odvojiti đake

Virusologinja prof. dr Tanja Jovanović saglasna je s dr Konom i ističe da vakcinacija nema alternativu.

- Ili će svi biti vakcinisani i ići na nastavu onako kako treba, ili će biti nevakcinisani i pratiti nastavu onlajn, kao što je to bilo u protekle dve školske godine. Uz to, da se ja pitam, uvela bih obaveznu vakcinaciju za sve koji su u kontaktu s velikim brojem ljudi, a to su, između ostalog, i zaposleni u prosveti - navodi za Kurir prof. Jovanović.